2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi için rakamlar! Zam oranı ne olacak?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bayram ikramiyesinin ne kadar artacağına dair farklı tahminler bulunuyor.
🔴 İlk olarak, şu anki 3 bin TL'lik ikramiyeye 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması durumunda, yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 TL'ye çıkacağı belirtiliyor. Yuvarlama yapıldığında ise bu tutar 3 bin 500 TL'ye ulaşabilir.
🔴 Bir başka tahmin ise 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 44.38 olduğu göz önünde bulundurularak ikramiyenin 4 bin 331 TL'ye kadar çıkabileceği yönünde. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin TL'lik bir artışla 4 bin TL'ye ulaşması bekleniyor.
🔴 Ayrıca dördüncü tahminde ise geçen yıl uygulanan yüzde 50'lik artış oranı devam ederse, bayram ikramiyesinin 4 bin 500 TL'ye çıkacağı ifade ediliyor.
İkramiye artışının yasal bir düzenleme ile yapılması planlanıyor. Mart ayında Meclis'e sunulması beklenen teklifin yasalaşmasının ardından, Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlenen tarihlerde emeklilere ödemeler yapılacak.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?
SGK, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan kişilere bayram ikramiyesi ödemektedir. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi almaya hak kazanmaktadır.