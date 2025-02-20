2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi için rakamlar! Zam oranı ne olacak?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bayram ikramiyesinin ne kadar artacağına dair farklı tahminler bulunuyor.

🔴 İlk olarak, şu anki 3 bin TL'lik ikramiyeye 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması durumunda, yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 TL'ye çıkacağı belirtiliyor. Yuvarlama yapıldığında ise bu tutar 3 bin 500 TL'ye ulaşabilir.

🔴 Bir başka tahmin ise 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 44.38 olduğu göz önünde bulundurularak ikramiyenin 4 bin 331 TL'ye kadar çıkabileceği yönünde. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin TL'lik bir artışla 4 bin TL'ye ulaşması bekleniyor.

🔴 Ayrıca dördüncü tahminde ise geçen yıl uygulanan yüzde 50'lik artış oranı devam ederse, bayram ikramiyesinin 4 bin 500 TL'ye çıkacağı ifade ediliyor.

İkramiye artışının yasal bir düzenleme ile yapılması planlanıyor. Mart ayında Meclis'e sunulması beklenen teklifin yasalaşmasının ardından, Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlenen tarihlerde emeklilere ödemeler yapılacak.