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2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi için rakamlar! Zam oranı ne olacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında olacak. Bayrama yaklaşırken, emekli vatandaşlar ikramiye ödemeleriyle ilgili detayları takip ediyor. Peki emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte ikramiyenin ne kadar olacağına dair tahminler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:56
2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi için rakamlar! Zam oranı ne olacak?

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    Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili beklentiler gündeme geliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı ve hangi tarihte hesaplara yatırılacağı emekliler tarafından takip ediliyor. 2024'te 3 bin TL olarak belirlenen ikramiye tutarının 2025'te artırılıp artırılmayacağı, 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak. Peki yeni ikramiye ne kadar olacak? İşte tahminler…

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arefesi: 29 Mart Cumartesi

    Bayram 1. Günü: 30 Mart Pazar

    Bayram 2. Günü: 31 Mart Pazartesi

    Bayram 3. Günü: 1 Nisan Salı

    Bayram Tatili Süresi: 3 gün

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

    Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında olacak. Bayram ikramiyelerinin, bayram öncesi ödeme yapılması beklenen tarih aralığı ise 24-28 Mart arasında olacak.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

    Takvim Gazetesi Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bayram ikramiyesinin ne kadar artacağına dair farklı tahminler bulunuyor.

    🔴 İlk olarak, şu anki 3 bin TL'lik ikramiyeye 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması durumunda, yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 TL'ye çıkacağı belirtiliyor. Yuvarlama yapıldığında ise bu tutar 3 bin 500 TL'ye ulaşabilir.

    🔴 Bir başka tahmin ise 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 44.38 olduğu göz önünde bulundurularak ikramiyenin 4 bin 331 TL'ye kadar çıkabileceği yönünde. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin TL'lik bir artışla 4 bin TL'ye ulaşması bekleniyor.

    🔴 Ayrıca dördüncü tahminde ise geçen yıl uygulanan yüzde 50'lik artış oranı devam ederse, bayram ikramiyesinin 4 bin 500 TL'ye çıkacağı ifade ediliyor.

    İkramiye artışının yasal bir düzenleme ile yapılması planlanıyor. Mart ayında Meclis'e sunulması beklenen teklifin yasalaşmasının ardından, Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlenen tarihlerde emeklilere ödemeler yapılacak.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

    SGK, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan kişilere bayram ikramiyesi ödemektedir. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi almaya hak kazanmaktadır.

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