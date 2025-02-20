PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Evde kampanya fırsatı: 4 şehirde 25 farklı projede 3 model ile konut alma imkanı başladı!

Emlak Konut, orta gelirleri ev sahibi yapacak kampanyasını başlattı. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile 4 şehirdeki 25 projede yer alan konutlar; peşinatsız azalan taksitli, ilk yıl taksit ödemesiz ve esnek ödemeli gibi 3 modelle sunuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Evde kampanya fırsatı: 4 şehirde 25 farklı projede 3 model ile konut alma imkanı başladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni kampanya hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önceki gün duyurduğu konut kampanyası dün başladı. Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 farklı projedeki konutlar ödeme kolaylıkları ile sunuldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da kampanyanın detaylarını açıkladı.

    Evde yeni kampanya: Orta gelirli için ʺKazançlı Yatırım Kampanyasıʺ başladı (Takvim.com.tr)Evde yeni kampanya: Orta gelirli için ʺKazançlı Yatırım Kampanyasıʺ başladı (Takvim.com.tr)

    YÜZDE 0.99 VADE FARKI
    Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz" dedi.

    YÜZDE 12 AVANTAJ
    İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığını söyleyen Yılmaz, "Böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor" diye konuştu.

    61 BİN 698 TL TAKSİT
    Yılmaz, üçüncü modeli de şöyle anlattı:

    "Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek şekilde düzenleyebilirsiniz. 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

    Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirten Yılmaz, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı. Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla 2. modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık ev alınabiliyor" dedi.

    Azalan taksit modeline ilişkin de Yılmaz, "Örneğin, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, 6'ncı ile 18'inci ay arasında ara ödeme yapacak. 60'ıncı ayda taksit 80 bin liraya kadar düşecek" diye konuştu. Yılmaz, kampanya kapsamında bitmiş ve yakında teslim edilecek projeler de olduğunu söyledi.

    Ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni kampanya hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önceki gün duyurduğu konut kampanyası dün başladı. Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 farklı projedeki konutlar ödeme kolaylıkları ile sunuldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da kampanyanın detaylarını açıkladı.

    YÜZDE 0.99 VADE FARKI
    Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz" dedi.

    YÜZDE 12 AVANTAJ
    İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığını söyleyen Yılmaz, "Böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor" diye konuştu.

    61 BİN 698 TL TAKSİT
    Yılmaz, üçüncü modeli de şöyle anlattı:

    "Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek şekilde düzenleyebilirsiniz. 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

    Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirten Yılmaz, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı. Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla 2. modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık ev alınabiliyor" dedi.

    Azalan taksit modeline ilişkin de Yılmaz, "Örneğin, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, 6'ncı ile 18'inci ay arasında ara ödeme yapacak. 60'ıncı ayda taksit 80 bin liraya kadar düşecek" diye konuştu. Yılmaz, kampanya kapsamında bitmiş ve yakında teslim edilecek projeler de olduğunu söyledi.

    Yılmaz, sağlanan tüm imkanlarla, kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu belirterek, ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart olduğunu ifade etti. Yeni fırsatların sektöre hareketlilik kazandıracağına inandığını anlatan Yılmaz, "Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor. Yıl içinde farklı kampanyalar düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

    DAR GELİRLİYE DE FIRSAT GELİYOR
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız" dedi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Kurum, "Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak" diye konuştu.

    Emlak Konuttan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...Emlak Konuttan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Mattia Ahmet Minguzzi vahşice öldürülmüştü! Ailesi ilk kez konuştu: Hastane ziyaretine gelen esnaf aynı şeyi söyledi...
    TÜSİAD’a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı
    Türk Telekom
    Bayram ikramiyesinde 4’lü formül! Emekliler ne alacak? Masaya neler gelecek?
    İstanbul’da kar başladı trafik durdu toplu ulaşım çöktü!
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek için Avrupa devleri sıraya girdi!
    İncelemeyi engelleyene af yok: Rekabet Kurulu’ndan BİM’e 1,3 milyar TL idari para cezası!
    CANLI | İstanbul’da kar fırtınası başladı: Bugün okullar tatil! Ankara da beyaz büründü
    Fitne girişimi
    Başkan Erdoğan’dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD’a okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
    20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu
    ABD’nin diktatör oyunu! Trump Zelenskiy’i suçladı Biden’ın Putin açıklaması gündeme geldi
    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin
    Sadık vekiller örgütlendi! İzmir’de İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz manifestosu: CHP’li Orhan Sarıbal’dan bomba sözler
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    PKK destekçisi filozof Slavoj Zizek Kader Avrupa’ya gülmüyor dedi Trump’ı ve BRICS’i hedef aldı
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    Barzani’den PKK’ya silah bırak çağrısı: Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak