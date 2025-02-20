Evde kampanya fırsatı: 4 şehirde 25 farklı projede 3 model ile konut alma imkanı başladı!

Ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni kampanya hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önceki gün duyurduğu konut kampanyası dün başladı. Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 farklı projedeki konutlar ödeme kolaylıkları ile sunuldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da kampanyanın detaylarını açıkladı.

Evde yeni kampanya: Orta gelirli için ʺKazançlı Yatırım Kampanyasıʺ başladı (Takvim.com.tr)

YÜZDE 0.99 VADE FARKI

Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz" dedi.

YÜZDE 12 AVANTAJ

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığını söyleyen Yılmaz, "Böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor" diye konuştu.

61 BİN 698 TL TAKSİT

Yılmaz, üçüncü modeli de şöyle anlattı:

"Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek şekilde düzenleyebilirsiniz. 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirten Yılmaz, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı. Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla 2. modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık ev alınabiliyor" dedi.

Azalan taksit modeline ilişkin de Yılmaz, "Örneğin, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, 6'ncı ile 18'inci ay arasında ara ödeme yapacak. 60'ıncı ayda taksit 80 bin liraya kadar düşecek" diye konuştu. Yılmaz, kampanya kapsamında bitmiş ve yakında teslim edilecek projeler de olduğunu söyledi.



Ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni kampanya hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önceki gün duyurduğu konut kampanyası dün başladı. Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 farklı projedeki konutlar ödeme kolaylıkları ile sunuldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da kampanyanın detaylarını açıkladı.

YÜZDE 0.99 VADE FARKI

Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz" dedi.

YÜZDE 12 AVANTAJ

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığını söyleyen Yılmaz, "Böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor" diye konuştu.

61 BİN 698 TL TAKSİT

Yılmaz, üçüncü modeli de şöyle anlattı:

"Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek şekilde düzenleyebilirsiniz. 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirten Yılmaz, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı. Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla 2. modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık ev alınabiliyor" dedi.

Azalan taksit modeline ilişkin de Yılmaz, "Örneğin, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, 6'ncı ile 18'inci ay arasında ara ödeme yapacak. 60'ıncı ayda taksit 80 bin liraya kadar düşecek" diye konuştu. Yılmaz, kampanya kapsamında bitmiş ve yakında teslim edilecek projeler de olduğunu söyledi.



Yılmaz, sağlanan tüm imkanlarla, kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu belirterek, ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart olduğunu ifade etti. Yeni fırsatların sektöre hareketlilik kazandıracağına inandığını anlatan Yılmaz, "Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor. Yıl içinde farklı kampanyalar düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.



DAR GELİRLİYE DE FIRSAT GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız" dedi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Kurum, "Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak" diye konuştu.