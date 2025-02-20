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Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor!

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.807,50 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endekslerinde yükseliş görülürken, finansal kiralama faktoring sektörü en çok kazandıran sektör oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 18:43 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 18:43
Borsa İstanbul’da yükseliş devam ediyor!

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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.807,50 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı. | Takvim.com.tr arşivBorsa günü yükselişle tamamladı. | Takvim.com.tr arşiv

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 106 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kazandı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı. | Takvim.com.tr arşivBorsa günü yükselişle tamamladı. | Takvim.com.tr arşiv

    Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,99 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,55 ile ticaret oldu.

    Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

    Borsa günü yükselişle tamamladı. | Takvim.com.tr arşivBorsa günü yükselişle tamamladı. | Takvim.com.tr arşiv

    Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, ABD'de 2. el konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.950 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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