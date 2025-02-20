Avrupa Merkez Bankası tarihinin en büyük zararını açıkladı | Takvim.com.tr arşiv

Buna göre, banka geçen yıl faiz politikası nedeniyle 7,94 milyar avro zarar etti. Bu aynı zamanda bankanın yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti.

ECB, 2023'te 6,62 milyar avro tutarındaki finansal riskler için karşılık ayırdıktan sonra zararını 1,27 milyar avro olarak açıklamıştı. Ancak ECB, bu karşılıklar kullanıldığı için bankanın 2024 için açığı azaltamadığını açıkladı.

ECB, 2023'te 2004'ten beri ilk kez zarar açıklamıştı. Banka 2004 yılında avronun hızla değer kazanması nedeniyle kur zararına bağlı olarak 1,63 milyar avro zarar göstermişti.