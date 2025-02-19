Ziraat Bankası’ndan rekor kar!

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası'nın 2024'te öz kaynak kârlılığı yüzde 27, aktif kârlılığı ise yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, 2024'ü sektörün en yüksek kâr rakamı olan 100.6 milyar TL ile tamamladık" dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre; Ziraat Bankası'nın 2024 sonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak 2.7 trilyon TL'si nakdi, 1.1 trilyon TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere 3.8 trilyon TL'ye ulaştı. Bilanço büyüklüğü ise bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 artarak 5.4 trilyon TL oldu. Böylelikle bankanın dolar bazında aktif büyüklüğü 150 milyar dolar, kredi büyüklüğü 100 milyar dolar sınırını aştı.

TARIMA 600 MİLYAR TL

Tarım kredilerinin büyüklüğü son 5 yılda 9 kat artarak 2024'te 600 milyar TL'yi aştı. Genel Müdür Çakar, "Ziraat Bankası, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlamak amacıyla, kaynaklarını reel sektörün finansmanına yönelik kullandırmaya, başta ana misyonu tarım olmak üzere yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve KOBİ'leri önceleyerek kredi ağırlıklı büyümeye devam etti" dedi.



FAALİYET ALANI GENİŞLİYOR ALPASLAN

Çakar, yurt dışında da 20 ülkeye ve 127 noktaya ulaşmış bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası'nın, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir'de de faaliyet göstermeye başlayarak uluslararası yaygınlığını artırdığını aktardı. Çakar, "Sadece ülkemizde değil, Türk iş insanlarının bulunduğu tüm coğrafyalarda etkin ve söz sahibi finans grubu olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.