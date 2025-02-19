SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası'ndan rekor kar!

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası'nın 2024'te öz kaynak kârlılığı yüzde 27, aktif kârlılığı ise yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, 2024'ü sektörün en yüksek kâr rakamı olan 100.6 milyar TL ile tamamladık" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Ziraat Bankası’ndan rekor kar!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası'nın 2024'te öz kaynak kârlılığı yüzde 27, aktif kârlılığı ise yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, 2024'ü sektörün en yüksek kâr rakamı olan 100.6 milyar TL ile tamamladık" dedi.

    Bankadan yapılan açıklamaya göre; Ziraat Bankası'nın 2024 sonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak 2.7 trilyon TL'si nakdi, 1.1 trilyon TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere 3.8 trilyon TL'ye ulaştı. Bilanço büyüklüğü ise bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 artarak 5.4 trilyon TL oldu. Böylelikle bankanın dolar bazında aktif büyüklüğü 150 milyar dolar, kredi büyüklüğü 100 milyar dolar sınırını aştı.

    TARIMA 600 MİLYAR TL
    Tarım kredilerinin büyüklüğü son 5 yılda 9 kat artarak 2024'te 600 milyar TL'yi aştı. Genel Müdür Çakar, "Ziraat Bankası, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlamak amacıyla, kaynaklarını reel sektörün finansmanına yönelik kullandırmaya, başta ana misyonu tarım olmak üzere yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve KOBİ'leri önceleyerek kredi ağırlıklı büyümeye devam etti" dedi.

    FAALİYET ALANI GENİŞLİYOR ALPASLAN
    Çakar, yurt dışında da 20 ülkeye ve 127 noktaya ulaşmış bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası'nın, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir'de de faaliyet göstermeye başlayarak uluslararası yaygınlığını artırdığını aktardı. Çakar, "Sadece ülkemizde değil, Türk iş insanlarının bulunduğu tüm coğrafyalarda etkin ve söz sahibi finans grubu olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Fitne ateşi
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! Bugün başlıyor
    Türk Telekom
    Emekliye çifte kazanç: Mart’ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek?
    Başkan Erdoğan’dan Batı’ya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!
    İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...
    TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...
    Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!
    Şaibe kavgası! CHP Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu’nda sadık vekiller endişesi
    MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistan’da: Toplantıda ne konuşuldu?
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Bu kez TÜSİAD ile eş zamanlı... The Economist’in ilk operasyonu değil... Arka planında ne var?
    Trump’ın Zelenski’ye manda anlaşması mı gönderdi? Madenlerden limanlara, doğal gazdan petrole Washington’ın Ukrayna planı
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...
    Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti