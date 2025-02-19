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Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek?

Yaklaşık 16.4 milyon emekli, dul ve yetim, Mart’ta bayram ikramiyelerini zamlı olarak almaya hazırlanırken, aynı ayda bir imkan da promosyonda olacak. Yapılacak yeni protokol sayesinde, güncelleme için başvuranların promosyon kazancı büyüyecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Emekliye çifte kazanç: Mart’ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek?

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    2025 yılına yeni gelirlerle başlayan yaklaşık 16.4 milyon emekliyi, yaklaşan Mart ayında da çifte kazanç bekliyor. Bu yılın bayram ikramiyelerinin ilkinin üstelik de zamlı olarak ödenmesi beklenirken, banka promosyonları da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hazırlığını yaptığı protokol sayesinde güncellenebilecek.

    Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)

    DUL VE YETİMLERE DE VAR
    Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi bu tarihten önce ödenecek. Arefe günü de 29 Mart Cumartesi gününe denk geldiğinden, ödemelerin büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Geçen yıl emeklilere bayram başına 3'er bin lira ödenirken, bu tutarın artırılması da gündemde.

    Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bunun sinyalini, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" sözleriyle vermişti.

    Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)

    İkramiyenin 21 Şubat'ta gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınması beklenirken, artışın belirlenmesinin ardından bunun için yasal düzenleme yapılacak. Belirlenecek tutar bayram öncesinde emeklilere ödenirken, dul ve yetimler de yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak.

    Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)

    PROMOSYONLAR ARTACAK
    Emeklilere, dul ve yetimlere Mart ayında, banka promosyonu kazancını artırmanın yolu da açılacak. SGK, bunun için bankalarla yeni promosyon protokolünü önümüzdeki günlerde imzalamayı planlıyor.

    Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)

    Protokolle aylığı '10 bin liranın altı' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlara 12 bin lira olarak uygulanan taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek.

    Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)

    Burada taban tutarlarla birlikte maaş dilimlerinde de bir güncelleme beklenirken, bankalar yeni rakamların altında promosyon ödeyemeyecek. İsteyen bankalar daha da fazlasını verebilecek. Böylece emeklilerin promosyon kazancı da artacak. Taahhütleri süren emekliler promosyonlarını güncelleyebilecek.

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