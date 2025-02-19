İkramiyenin 21 Şubat'ta gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınması beklenirken, artışın belirlenmesinin ardından bunun için yasal düzenleme yapılacak. Belirlenecek tutar bayram öncesinde emeklilere ödenirken, dul ve yetimler de yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak.

PROMOSYONLAR ARTACAK Emeklilere, dul ve yetimlere Mart ayında, banka promosyonu kazancını artırmanın yolu da açılacak. SGK , bunun için bankalarla yeni promosyon protokolünü önümüzdeki günlerde imzalamayı planlıyor.

Protokolle aylığı '10 bin liranın altı' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlara 12 bin lira olarak uygulanan taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek.

Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)

Burada taban tutarlarla birlikte maaş dilimlerinde de bir güncelleme beklenirken, bankalar yeni rakamların altında promosyon ödeyemeyecek. İsteyen bankalar daha da fazlasını verebilecek. Böylece emeklilerin promosyon kazancı da artacak. Taahhütleri süren emekliler promosyonlarını güncelleyebilecek.

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