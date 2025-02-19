2025 yılına yeni gelirlerle başlayan yaklaşık 16.4 milyon emekliyi, yaklaşan Mart ayında da çifte kazanç bekliyor. Bu yılın bayram ikramiyelerinin ilkinin üstelik de zamlı olarak ödenmesi beklenirken, banka promosyonları da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hazırlığını yaptığı protokol sayesinde güncellenebilecek.
Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)
DUL VE YETİMLERE DE VAR
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi bu tarihten önce ödenecek. Arefe günü de 29 Mart Cumartesi gününe denk geldiğinden, ödemelerin büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Geçen yıl emeklilere bayram başına 3'er bin lira ödenirken, bu tutarın artırılması da gündemde.
Emekliye çifte kazanç: Mart'ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek? (AA)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bunun sinyalini, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" sözleriyle vermişti.