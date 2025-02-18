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Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli?

Bu yılki zamlardan ve taban aylığı 14 bin 469 liraya çıkaran yasadan yeni emekliler de yararlanacak. Aylık bağlanır bağlanmaz promosyon imkanı sunulurken, ikramiyenin ve vergi muafiyetinin başlangıcı ise emeklilik tarihine göre değişecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Yeni emekliye 5’li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli?

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    Emekliler bu yıla yeni aylıklarla ve hareketlenen promosyon kampanyalarıyla başladı. Promosyonda yeni güncelleme için düğmeye basılırken, bayram ikramiyelerinde de artış gündemde.

    Emlak vergisi ödemeyen emekliler, bir de Temmuz'da maaş zammı almaya hazırlanıyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Ancak ikramiye ödemelerinin ve emlak vergisi muafiyetinin başlangıcı emeklilik tarihine göre değişiyor. İşte detayları...

    Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)

    MAAŞLARA 2025 AYARI
    Bu yıla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 zamla başladı. 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, kök aylıklara yansıtıldı. Memur emeklilerinin artışı ise enflasyon farkıyla yüzde 11.54 oldu. Bu artışlardan mevcut emeklilerin yanı sıra, bu yıl aylık bağlanacaklar da yararlanacak. Bu yıl emekli olanlar ayrıca Temmuz zammını da alacak. Yıl sonuna doğru başvurana bile bu artışlar yansıtılarak aylığı bağlanacak.

    Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)

    AYDA EN AZ 14 BİN 469 TL
    SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük aylık ödemesi Ocak ödeme dönemi itibariyle 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bu yıl emeklilik için başvuranlara da hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altındaysa aylığın başladığı tarihten itibaren 14 bin 469 lira yatırılacak. Taban aylık ödemesinin Temmuz'da bir kez daha yükseltilmesi de gündemde. Bu da yeni emeklilere uygulanacak.

    Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)

    BU YIL İKİ İKRAMİYE
    Yeni emekliler, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. İkramiye için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu yılki ilk bayram ikramiyesi Mart'ta, ikincisi de Haziran'da ödenecek.

    Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlandığı için bu ay bitmeden emeklilik dilekçesini verenler bu yılki iki ikramiyeyi de alacak. İkinci ikramiyeyi almak için de Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik dilekçesi verenler ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak. İkramiyenin tutarı halen bayram başına 3 bin TL. Ancak bu tutarın da artırılması gündemde.

    Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)

    TEK EVİ OLANA VERGİ YOK
    En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan emekliler, emlak vergisi muafiyetinden de yararlanıyor. Ancak muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. 2024'te emekli olanlar için emlak vergisi muafiyeti bu yıl başladı. Bu yıl emekli olacaklar ise önümüzdeki yıldan itibaren vergiden muaf olacak.

    Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)

    ZAMLI PROMOSYON
    Emekli aylığı bağlananlar seçtiği bankadan hemen banka promosyonu da alabiliyor. En düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 469 lira. Bu tutarda aylık bağlanan emekliler mevcut durumda 10 bin-14 bin 499 lira arasındaki maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor. Bu da en az 8 bin lira, kampanyalara göre de 23 bin lira.

    Emekli aylığı 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin ile 25 bin, 20 bin lira üzeri olanlara da 12 bin ile 27 bin lira arasında promosyon imkanı var. Ancak promosyonda yeni bir güncelleme de gündemde. SGK, bankalarla yeni protokol hazırlığı yapıyor. Bu protokolle promosyon fırsatı büyüyecek. Yeni emekliler de bu imkanı değerlendirilebilecek.

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