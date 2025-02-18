Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA) BU YIL İKİ İKRAMİYE

Yeni emekliler, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. İkramiye için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu yılki ilk bayram ikramiyesi Mart'ta, ikincisi de Haziran'da ödenecek. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlandığı için bu ay bitmeden emeklilik dilekçesini verenler bu yılki iki ikramiyeyi de alacak. İkinci ikramiyeyi almak için de Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik dilekçesi verenler ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak. İkramiyenin tutarı halen bayram başına 3 bin TL. Ancak bu tutarın da artırılması gündemde.

Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA) TEK EVİ OLANA VERGİ YOK

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan emekliler, emlak vergisi muafiyetinden de yararlanıyor. Ancak muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. 2024'te emekli olanlar için emlak vergisi muafiyeti bu yıl başladı. Bu yıl emekli olacaklar ise önümüzdeki yıldan itibaren vergiden muaf olacak.

Yeni emekliye 5'li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli? (AA)



ZAMLI PROMOSYON

Emekli aylığı bağlananlar seçtiği bankadan hemen banka promosyonu da alabiliyor. En düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 469 lira. Bu tutarda aylık bağlanan emekliler mevcut durumda 10 bin-14 bin 499 lira arasındaki maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor. Bu da en az 8 bin lira, kampanyalara göre de 23 bin lira. Emekli aylığı 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin ile 25 bin, 20 bin lira üzeri olanlara da 12 bin ile 27 bin lira arasında promosyon imkanı var. Ancak promosyonda yeni bir güncelleme de gündemde. SGK, bankalarla yeni protokol hazırlığı yapıyor. Bu protokolle promosyon fırsatı büyüyecek. Yeni emekliler de bu imkanı değerlendirilebilecek. YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN