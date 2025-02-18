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İşsizlik düşüyor! TÜİK 2024'ün son çeyreğini açıkladı

TÜİK 2024 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Bir önceki çeyreğe göre işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:23
İşsizlik düşüyor! TÜİK 2024’ün son çeyreğini açıkladı

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

    DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
    İşsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 oldu.

    Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi olarak tespit edildi.

    İşsizlik rakamları açıklandı (Takvim.com.tr Arşiv)İşsizlik rakamları açıklandı (Takvim.com.tr Arşiv)

    Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İ��sizlik oranı, söz konusu dönemde 2023'ün aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak öngörüldü.

    İşsizlik rakamları açıklandı (Takvim.com.tr Arşiv)İşsizlik rakamları açıklandı (Takvim.com.tr Arşiv)

    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 22,5 olarak tahmin edildi.

    TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

    2022

    2023

    		2024

    1. Çeyrek

    11

    9,9

    		8,8

    2. Çeyrek

    10,7

    9,7

    		8,8

    3. Çeyrek

    10

    9,2

    		8,7

    4. Çeyrek

    10,2

    8,8

    		8,6