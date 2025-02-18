DÜŞÜŞ SÜRÜYOR İşsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi olarak tespit edildi.

İşsizlik rakamları açıklandı (Takvim.com.tr Arşiv)

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İ��sizlik oranı, söz konusu dönemde 2023'ün aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak öngörüldü.