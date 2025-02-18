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Teksüt'e Antep peyniri cezası! Coğrafi işareti usulsüz kullanmış!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada yapılan taklit ve tağşişin yanı sıra coğrafi ürün işaretinin usulsüz kullanılıp kullanılmadığını da denetliyor. Bakanlığa bağlı ekiplerin denetimlerde ünlü süt ve süt ürünleri markası Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:08 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:13
Teksüt’e Antep peyniri cezası! Coğrafi işareti usulsüz kullanmış!

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    Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim'den bu yana gıdada yapılan taklit ve tağşişi hafta hafta açıklıyor.

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    Açıklanan listelerde birçok ünlü markaların da yer alması vatandaşın güvenini iyice sarstı.

    Öte yandan özellikle coğrafi olduğu iddia edilen ürünlerde coğrafi işaretlerin yer alıp almadığı ve gerçekliği de kontrol ediliyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni denetimlerinde süt ürünlerinde hatrı sayılır bir markanın daha skandalı ortaya çıktı.

    Teksüt'ün ceza yediği Antep peyniri (Ekran görüntüsü)Teksüt'ün ceza yediği Antep peyniri (Ekran görüntüsü)

    ANTEP PEYNİRİ CEZASI
    Süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt, coğrafi işaret ihlaliyle gündeme geldi. 'Antep Peyniri' adı altında piyasaya sürdüğü ürünün tescilli olmadığı ortaya çıkan firma, tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşılaştı.

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    Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi.

    Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.

    Teksüt'e ceza (Ekran görüntüsü)Teksüt'e ceza (Ekran görüntüsü)



    Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında 'Antep Peyniri' ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.

    Bu gelişme, süt ve süt ürünleri sektöründe büyük yankı uyandırırken, yetkililer tüketicilere aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve coğrafi işaretli gıdalarda orijinalliğe dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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