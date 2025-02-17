Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten "sağlam politikalara devam" mesajı: Enflasyonla mücadeleye ve mali disipline öncelik!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Suudi Arabistan tarafından El Ula şehrinde düzenlenen Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri Konferansı'nda konuştu.

"Hiçbir şey iyi politikaların yerini tutamaz. Mühim olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi uygulanmasıdır." diyen Şimşek, bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikasını, daha destekleyici gelir politikasıyla birleştireceklerini anlattı.

Şimşek, gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın da bir zorluk ortaya koyduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerinin özellikle hane ve şirketler arasında piyasalardan daha yavaş biçimde olmakla beraber iyileştiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadeleye ve mali disipline öncelik verdiklerini belirten Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, hizmet fiyatlarının yapışkan seyrettiğini, özellikle kira ve eğitimde çok fazla geriye dönük endeksleme yaşandığını anlattı.

Bakan Şimşek'ten enflasyonun düşmesi için ʺSağlam politikalara devamʺ mesajı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

Şimşek, bu yıl enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini, bunun da beklentileri daha da olumlu hale getireceğini ifade etti.

Bütçe disiplini konusunda Şimşek, Türkiye'nin son iki yılda deprem ve yeniden inşa için 74 milyar dolarlık harcama yaptığını anımsattı.

Şimşek, şehirlerin yeniden inşası için yapılan harcamanın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 6'sının üzerinde olduğuna işaret ederek, bunun sadece konut olmadığını, bütün altyapıyı kapsayan zor bir süreç olduğunu söyledi.

Geçen sene bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5 civarında yüksek seviyede gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, bu yıl için bütçe açığını yüzde 3'e düşürmeyi hedeflediklerini, kamu borcunun GSYH'ye oranının da yüzde 25 seviyesinde seyrettiğini belirtti.