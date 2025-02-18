PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Meslek lisesi mezununa ayda 28.736 TL! İŞKUR'dan işbaşı eğitiminde yeni imkan

İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları’nda meslek lisesi mezunlarına özel ödeme artışı yapıldı. Katılımcılara günlük 850,16 lira yerine, meslek lisesi mezunlarına bin 105 lira 25 kuruş ödenecek. 26 günlük programa katılanlar ayda 28 bin 736 lira alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Meslek lisesi mezununa ayda 28.736 TL! İŞKUR’dan işbaşı eğitiminde yeni imkan

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları'nda meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor. Katılımcılar günlük 850,16 lira alırken, bu tutar kendi alanlarında düzenlenen programlara katılan meslek lisesi mezunlarında günlük bin 105 lira 25 kuruşa çıkıyor. Ayda 26 gün kursa katılan meslek lisesi mezunlarının alacağı tutar böylece 28 bin 736 liraya yükseliyor.

    Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını belirterek, ekledi:

    IŞIKHAN DUYURDU
    "İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKURdan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödemeMESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKURdan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme
    MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR'dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye’ye geldi!
    Yeni emekliye 5’li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli?
    Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
    Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianame hazırlandı: 15 kişi hakkında 5 yıl hapis istemi
    Youssef En Nesyri 2025’te patladı! Performansıyla parmak ısırttı
    Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! 5 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi
    Şaibeli kurultayda kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor! Otel odalarında para trafiği I İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifade verdi
    Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı
    Kurtarıcı Victor Osimhen! Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir
    Özcan Deniz’in sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi | Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...
    Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç’u öldürüp intihar etti
    CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede | Bakan Tunç’tan sert tepki
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?