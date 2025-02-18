Meslek lisesi mezununa ayda 28.736 TL! İŞKUR’dan işbaşı eğitiminde yeni imkan

İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları'nda meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor. Katılımcılar günlük 850,16 lira alırken, bu tutar kendi alanlarında düzenlenen programlara katılan meslek lisesi mezunlarında günlük bin 105 lira 25 kuruşa çıkıyor. Ayda 26 gün kursa katılan meslek lisesi mezunlarının alacağı tutar böylece 28 bin 736 liraya yükseliyor.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını belirterek, ekledi:

IŞIKHAN DUYURDU

"İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz."