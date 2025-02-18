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Dolar tutan üzülecek! Morgan Stanley'den Türk Lirası öngörüsü

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Dolar tutan üzülecek! Morgan Stanley’den Türk Lirası öngörüsü

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    ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunda Türk Lirası'na da yer verdi.

    Raporda, Türk Lirası'nın en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedilerek, "Tahminlerimize göre Türk Lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak" denildi.

    Morgan Stanley, dolar tahminini de düşürdü. Kurum, doların 2025'in ilk çeyreğinde 36,50 lira, ikinci çeyreğinde 38 lira, dördüncü çeyreğinde 41 lira ve 2026'nın dördüncü çeyreğinde 44 lira olmasını bekliyor. Morgan Stanley, 23 Ekim 2024 tarihinde 2025 yılı sonu için dolar tahminini 43 lira olarak duyurmuştu. Halen dolar 36 lira seviyesinde.

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