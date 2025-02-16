Türk inşaat sektörü dünyayı yeniden dizayn etti! 5 kıtada 140’a yakın ülkede 15 bin proje

Dünya inşaat sektörüne Türk damgası. Başta İspanya, Fransa, İtalya olmak üzere 5 kıtada 140'a yakın ülkede 15 bine yakın projede Türk şirketleri dikkat çekiyor. Proje büyüklüğünde ise toplam 500 milyar dolarlık bir inşaat hacmine ulaşan Türk inşaat sektörü, uluslararası birçok gazete ve televizyonların manşetlerine çıktı.

Yapı sektörünün devasa altyapı projelerinden havalimanlarına, stadlardan dev hastanelere, okullardan büyük rezidans projelerine kadar insan hayatının her alanına dokunan Türk şirketleri son dönemde Afrika'da da öne çıktı.

Ayrıca Türk firmaların en çok iş yaptığı coğrafyalar ise BDT yani Bağımsız Devletler Topluluğu (Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna) ve Avrupa. Alınan projelerin yüzde 37,6'ı BDT, yüzde 24,5'i Avrupa bölgesinde yer alırken Ortadoğu'daki projelerin oranı yüzde 18,5, Sahra-Altı Afrika'nın oranı ise yüzde 12,7. Türk müteahhitlik sektörünün 2023 ve sonrası dönem için hedefi ise Batı Avrupa, Amerika kıtası ve Asya- Pasifik ülkeleri oldu.

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde 40'tan fazla Türk firması bulunurken, Küresel pazardaki projelerdeki hız ve güvenin merkezi de Türkiye olarak gösteriliyor.