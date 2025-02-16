KOSGEB 2025’te 52 bin KOBİ ve girişimciyi destekleyecek

KOSGEB, KOBİ'lerin yeniliklere uyum sağlayabilmeleri amacıyla birçok alanda destek programları sunuyor. Bu kapsamda, 2025 yılında Türkiye'nin vizyon ve idealleri hedefine katkı sağlayacak 52 bin KOBİ ve girişimci desteklenecek.

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 7 bin 41 kadını girişimciye katkı sağlayan KOSGEB, bu yıl sayıyı 8 bin 500'e çıkarmayı planlıyor. Kurum tarafından 2025'te kadınlara sağlanacak bu desteklerin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 27'yi bulması bekleniyor.