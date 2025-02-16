SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TMSF'den "kayyımlık yetkileri" açıklaması! Tartışmalara son nokta... "Mahkeme kararı olmadan görevlendirme olmaz"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan "kayyımlık yetkileri ile ilgili iddialara" ilişkin açıklama geldi. TMSF'den yapılan açıklamada, "TMSF, mahkeme kararı olmadan bir şirkete kayyım olarak görevlendirilemez. İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması söz konusu olmadığı gibi TMSF'nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir. Kanunda TMSF'ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir" denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 12:49
TMSF’den kayyımlık yetkileri açıklaması! Tartışmalara son nokta... Mahkeme kararı olmadan görevlendirme olmaz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığını, TMSF'nin belediyelere de kayyım olarak atanmasının hukuken imkanının bulunmadığını bildirdi.

    TMSF'den yapılan duyuruda, son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağının" iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğduğu belirtildi.

    "ŞİRKETLERE KAYYIM ATANMASI YENİ BİR DÜZENLEME DEĞİLDİR"

    Mahkeme kararı olmadan TMSF'nin bir şirkete "kayyım" olarak görevlendirilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Resmi Gazete'de 4 Şubat'ta yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu'nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir. Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK'ye göre 'kuvvetli şüphe' bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır.

    Kanun değişikliğiyle TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu'nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, CMK'nin 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir."

    "KANUNDA TMSF'YE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ YENİ YETKİLER VERİLMEMİŞTİR"

    İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, TMSF'nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanmasının imkanının bulunmadığı bildirildi.

    Kanunda TMSF'ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmediği kaydedilen açıklamada, "Özetle, son düzenlemeyle TMSF'nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanunu'nun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır." denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri
    Deniz Baykal’a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP’nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal Babamdan dinledim diyerek anlattı
    CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim
    Tuzla’da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina acil kentsel dönüşüm bekliyor... İBB umursamıyor
    Mourinho’dan rotasyon! Kasımpaşa 11’i netleşti
    Şam Havalimanı’nda güvenlik uçuş için Türkiye devrede! 25 kişilik ekip, 113 araç, cihaz sistemi, iki telsiz sistemi...
    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek
    ABD Başkanı Trump neyin peşinde? Joe Biden engellemişti! Bir tonluk ’MK-84’ bombaları İsrail’e ulaştı
    Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi
    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor?
    Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP’ye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı
    Bakan Fidan’dan Münih’te net mesaj: PKK/YPG bölge için büyük tehdit
    HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!
    Eski Fenerbahçeli Mesut Özil’den Gazze’deki soykırıma tepki: İnsanlığın uyanması lazım
    Edin Dzeko’nun ikinci baharı! 125 dakikada bir gol atarak kariyerinin en iyi oranını yakaladı
    MÜSİAD ve ASKON’DAN TÜSİAD’a tepki: Siyaseti siyasetçilere bırakın! Üretim ve istihdam vurgusu
    Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan’da...
    Sicillerinde var! TÜSİAD neyin peşinde? Skandala arka çıktılar! Bir de söylemediklerine bakın...
    Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli
    Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...