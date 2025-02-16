İstanbul’da konut aidatları yoldan çıktı! Kimi bölgelerde kira bedelini aştı

Fırsatçı site yöneticileri, yoldan çıktı. Özellikle İstanbul'da konut aidatları hızla yükselirken, bazı bölgelerde kira bedellerini dahi aşan aidat ücretleri ortaya çıktı.

Özellikle geniş alanlara sahip, mahremiyet sunan lüks sitelerde aidat bedelleri duyanları şaşkına çevirdi. Beşiktaş'taki bir yalı sitesinde 135 bin liraya ulaşan aidat ücreti sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'daki villa sitelerinde ise 30 ila 55 bin lira arasında değişen aidatlara mahkemelik oldu. TOKİ konutlarında en düşük aidat artışları görülürken, orta ölçekli apartmanlarda aidatlar ortalama 2 bin lira, Ataşehir, Bakırköy ve Başakşehir gibi ilçelerde ise 3 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Hukukçular, aidat ücretlerinin hukuki bir üst sınıra tabi olmadığını ve bu yüzden herkesin kafasına göre fiyat arttırdığını söyledi.