Bakanlık harekete geçti: Marketler tamam restoranlar sırada! Fiyat karşılaştırma uygulaması geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, restoranlardaki yüksek fiyatlarla ilgili harekete geçiyor. Zincir marketlerdeki fiyatları tek sitede toplayan bakanlık, benzer bir çalışmayı da restoranlar için planlıyor.

Böylece vatandaş yemek yemeye gitmeden önce ne kadar hesap ödeyeceğini bilecek. Bakanlık, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız" açıklamasını yaptı.

Restoranların aldığı kuver ve servis ücretleri vatandaşın ardından garsonları da isyan ettirdi. Çalışan maaşlarını desteklemek amacıyla alındığı iddia edilen servis ücreti bazı restoranlarda garsonlara ya hiç verilmiyor ya da yüzde 1-3 ile sınırlı tutuluyor. Restoranlar servis gelirini de tatlı kârına ekliyor.