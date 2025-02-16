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Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor?

Doğum yardımıyla bakıcı desteğinin yükseltilmesi annelerin yüzünü güldürürken, yeni yılla artan desteklerden biri de doğum iznine çıkanlara verilen geçici iş göremezlik ödeneği oldu. İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor?

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    Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Özellikle doğum yardımının artırılıp ikinci ve sonraki çocuklar için aylık desteğe dönüştürülmesi ve çalışan annelere bakıcı desteğinin yükseltilmesi son döneme damgasını vurdu.

    Ama destekler bunlarla sınırlı değil. Çalışan annelerin doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Bu ödemeden sadece SSK'lı anneler değil, esnaf da yararlanabiliyor. Bu ödemeyi eksiksiz almak için de dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte tüm detaylarıyla annelerin iş göremezlik ödeneği…

    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)

    ANNELERİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
    Doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresi için geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası veriliyor. Ödenecek tutar da son bir yıllık kazanç ortalaması üzerinden hesaplanıyor.

    Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)

    NE KADAR PARA ALINIYOR?
    İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor. Yeni yılla birlikte artan maaşlar geçici iş göremezlik ödeneğine de yansıdı. Asgari ücretin brüt 26 bin 5 liraya çıkmasıyla 112 günlük en düşük ödenek 64 bin 724 liraya yükseldi. Doğum yapan annelere bu tutarın altında ödeme yapılamıyor ama maaşa göre daha fazlasını alınabiliyor. Örneğin, brüt maaş ortalaması 27 bin lira olana 112 gün için 67 bin 200, 30 bin lira olana da 74 bin 666 lira ödeniyor.

    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)

    KİMLER YARARLANIYOR?
    4/a'lılar (SSK), 4/b'liler (Bağ- Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

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    ÖDENEK NASIL ALINIYOR?
    Bu ödemeden yararlanmak için başvuru gerekmiyor. Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlenen doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları, SGK veri tabanına ve işverenin 'çalışılmadığına dair bildirim' ekranına düşüyor ve ödeme işlemleri, sigortalının iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılıyor. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanıyor ve tekil gebelikte 112, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor.

    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)

    RAPORA DİKKAT!
    Hamilelik süresince nelere dikkat edilmeli?
    Hamilelik istirahatinin başladığına dair rapor almaksızın istirahate ayrılan sigortalıya doğumun gerçekleştiği tarihe kadar olan süreye ait; istirahat raporu almasına rağmen hekimden çalışabileceğine dair rapor olmaksızın iş yerinde çalışan sigortalıya, çalıştığı süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor.

    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)

    DOĞUM GECİKİRSE ÖDEMEDE NE DEĞİŞECEK?
    Geç doğum olması durumunda, geçen süre için sistem tarafından otomatik olarak 'hastalık' raporu düzenleniyor. Bu süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıya ayrıca veriliyor.

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