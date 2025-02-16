Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor? (AA)

KİMLER YARARLANIYOR?

4/a'lılar (SSK), 4/b'liler (Bağ- Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

Maaşa göre kim, ne alacak? (Takvim.com.tr)

ÖDENEK NASIL ALINIYOR?

Bu ödemeden yararlanmak için başvuru gerekmiyor. Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlenen doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları, SGK veri tabanına ve işverenin 'çalışılmadığına dair bildirim' ekranına düşüyor ve ödeme işlemleri, sigortalının iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılıyor. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanıyor ve tekil gebelikte 112, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor.