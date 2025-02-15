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Cari açık 2024’te geriledi: Tarihi ihracat rekoru kırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 ve yılın tamamına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Cari açık 2024’te geriledi: Tarihi ihracat rekoru kırıldı!

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    TCMB, aralık ayı ve 2024'ün tamamına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayında cari denge 4.65 milyar dolar açık verdi. 2024 yılına ilişkin cari açık ise 10 milyar dolar oldu. 2023'te cari açık 39.87 milyar dolar düzeyindeydi. OVP'de ise 2024'te cari açık 22 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mal ve hizmet ihracatımız 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 4.1 artışla 377.1 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Cari işlemler açığı da 2023'te 39.9 milyar dolardan Aralık 2024 itibarıyla 10 milyar dolara geriledi. Bu iyileşme ve olumlu gelişmede, parasal sıkılaşma ve aşırı talebi baskılamanın yanında Bakanlığımızca alınan tedbirlerin etkisi olmuştur" dedi.

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