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TCMB duyurdu: Tüzel kişiler için KKM sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürecini hızlandırmak amacıyla tüzel kişilerin yeni hesap açma ve yenileme işlemlerini 15 Şubat 2025 itibarıyla tamamen durdurduğunu açıkladı.

AA AA
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 00:28 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 00:39
TCMB duyurdu: Tüzel kişiler için KKM sona erdi

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

    Tüzel kişiler için KKM sona erdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Tüzel kişiler için KKM sona erdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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