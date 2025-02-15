14 Şubat Sevgililer Günü’nün faturası belli oldu: 200 milyar lira harcandı

14 Şubat Sevgililer Günü yine bir çılgınlığa imza attık… Sevgililer Günü'nün küresel bir endüstriye dönüşmesiyle ülkemiz de bu heyecana sarıldı. Sevgiler Günü'nde eşine, sevdiğine hediye almak isteyenlerin imdadına e-ticaret siteleri yetişti.

Kimi tercihini aksesuar ya da takıdan kimi giyimden kimi de teknolojik ürünlerden yana kullandı. Kimileri ise romantik bir yemekle geceyi sonlandırdı. Sevgililer Günü dolayısıyla e-ticaret'te özel kampanyalarda, ortalama sepet büyüklüğünün 3 bin lira seviyelerine yükseldi. Perakendeciler, 14 Şubat'ın hediyelik satışlarında ciddi bir artış oluşturduğuna dikkat çekti. Çiçek, mücevher, hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran cirolarında yüzde 100'e varan oranlarda artış yaşandı. Özellikle çiçek ve mücevher satışları ile yemeiçme sektöründe cirolar 14 Şubat'ta deyim yerindeyse zirve yaptı. Hatta geçen yıla göre de büyük artış perakendecileri çok mutlu etti. Z kuşağının hediye seçimini değiştirdiği, sevdiğinin adına dernek veya STK'lere bağış gibi sosyal sorumluluk harcamaları yaparken bu özel gün için 200 milyar liralık bir fatura çıktı. Bu yıl ev partilerinin de son derece fazla olduğu ortaya çıktı.