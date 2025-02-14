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Kalyon PV hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı!

Kalyon PV hisseleri gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Kübra Kalyoncu Şeherli, ‘Sürdürülebilir ve güvenli bir enerji geleceği için çalışmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz’ dedi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Kalyon PV hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı!

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    Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde büyük başarı göstererek sektörünün önemli bir üreticisi olduğunu belirtti.

    Kalyon Güneş Teknolojileri'nin, panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek dünyadaki sayılı tesislerden biri haline geldiğini aktaran Ergun, şöyle konuştu: "Ürettiği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılarken diğer yandan yurt dışında birçok güneş enerjisi santrallerine panel tedarik etmektedir. Halka arzdan elde ettiği geliriyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Büyümenin ve yatırımlarının finansmanını sermaye piyasalarından sağlamayı tercih ettikleri için bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum."

    İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENECEK
    Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli de "Enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık" dedi.

    Kuruldukları günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülke ve dünyaya değer katmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Şeherli, "Bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır" diye konuştu.

    Şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmak için finansal disiplini, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi odakta tutmaya devam edeceklerini söyleyen Şeherli, şunları kaydetti: "Sürdürülebilir ve güvenli bir enerji geleceği için çalışmaya, yatırım yapmaya ve değişime liderlik etmeye devam edeceğiz. Kalyon PV olarak borsada işlem görmeye başlayarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu karar; şeffaflık, kurumsallık yolunda attığımız önemli bir adımdır. Bu adım, Türkiye'nin enerji sektöründe daha güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ölçekteki iş birliklerimizi güçlendirmemize imkân sağlayacaktır."

    290 BİN YATIRIMCI
    Pay başına 70.30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3.3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11.26 oldu. Halka arzda 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı. Kalyon PV, dün gün içerisinde yüzde 8 yükselerek 75.90 lirayı gördü. Günün kapanışını ise 71 liradan yaptı.

    Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ve Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı'nın katılımıyla yapıldı.

    Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı!Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı!
    Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı!

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