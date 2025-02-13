Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten grafiklerle "cari açık" mesajı: Kayda değer ölçüde geriledi!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Cari açığın 2024'te Orta Vadeli Program hedeflerinin oldukça altında, 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 0,7 olduğunu aktardı.

Bakan Şimşek X üzerinden grafikler paylaştı Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin grafikler paylaşan Şimşek, cari dengenin bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, Mayıs 2023'teki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileştiğine işaret ederek, şöyle devam etti: