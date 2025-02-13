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Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı!

Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV için Borsa İstanbul’da gong çaldı. Şirket payları, bugün düzenlenen törenle işlem görmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 12:24 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 12:24
Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı!

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    Başlıkların Devamı

    Kalyon Holding'in çeşitli iştiraklerinin üst yöneticilerinin ve çok sayıda davetlinin yer aldığı gong töreni'nde; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar, Kalyon PV CEO'su Dr. İhsan Kulalı, Kalyon PV Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer, İş Yatırım Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop gongu çaldı.

    Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı! (Takvim.com.tr)Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı! (Takvim.com.tr)

    Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında "Kalyon Güneş Teknolojileri, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde büyük bir başarı göstererek sektörünün önemli bir üreticisi olmuştur. Panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek, dünyadaki sayılı tesislerden biri haline gelmiştir. Ürettiği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılarken, diğer yandan yurt dışında birçok güneş enerjisi santrallerine panel tedarik etmektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği geliriyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Büyümenin ve yatırımlarının finansmanını sermaye piyasalarından sağlamayı tercih ettikleri için bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.

    Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Kalyon Güneş Teknolojilerine Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

    Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı! (Takvim.com.tr)Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı! (Takvim.com.tr)

    "DÜNYAYA DEĞER KATMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
    Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli "Kalyon PV olarak, enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Kurulduğumuz günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

    Bugün, bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

    "HALKA ARZ; ŞEFFAFLIK, KURUMSALLIK YOLUNDA ATTIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

    Seherli, "Bugün burada, sadece bir gong sesiyle bir işlemi tamamlamıyoruz; aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli enerji hamlesine katkı sağlayan büyük bir başarıya imza atıyoruz.

    Kalyon PV olarak borsada işlem görmeye başlayarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu karar; şeffaflık, kurumsallık yolunda attığımız önemli bir adımdır. Bu adım, Türkiye'nin enerji sektöründe daha güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ölçekteki iş birliklerimizi güçlendirmemize imkân sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu.

    Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı! (Takvim.com.tr)Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı! (Takvim.com.tr)

    "YATIRIMCILARIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİDİR"

    Seherli sözlerine şöyle devam ett:

    "Yatırımcılarımızın güvenine layık olmak, bizim için en büyük önceliklerden biridir. Şirketimizin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmak için finansal disiplini, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi odağımızda tutmaya devam edeceğiz.

    Kalyon Holding'in en büyük yatırımlarından biri olan Kalyon PV'nin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük bir vizyon, cesaret ve kararlılık ortaya koyan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cemal Kalyoncu başta olmak üzere, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimize, büyük günün gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizlere güvenen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

    Kalyon PV olarak sürdürülebilir ve güvenli bir enerji geleceği için çalışmaya, yatırım yapmaya ve değişime liderlik etmeye devam edeceğiz.

    Halka arzımızda, Avrupa'nın ilk, Çin'in dışında da dünyanın sayılı dikey entegre güneş teknolojileri fabrikasına sahip Kalyon PV ile güneşin geleceğine ortak olan tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halka arzımızın hayırlı olmasını diliyorum"

    ARZIN ÜSTÜNDE TALEP

    İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin (TKYB) liderlik ettiği halka arzda pay başına 70,30 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu. Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar halka arza yoğun ilgi gösterdi. Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda 290.801 yatırımcının talebi karşılandı.

    Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da "KLYPV" kodu ile gong töreni sonrası işlem görmeye başladı.

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