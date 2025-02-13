Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı! (Takvim.com.tr)
"YATIRIMCILARIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİDİR"
Seherli sözlerine şöyle devam ett:
"Yatırımcılarımızın güvenine layık olmak, bizim için en büyük önceliklerden biridir. Şirketimizin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmak için finansal disiplini, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi odağımızda tutmaya devam edeceğiz.
Kalyon Holding'in en büyük yatırımlarından biri olan Kalyon PV'nin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük bir vizyon, cesaret ve kararlılık ortaya koyan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cemal Kalyoncu başta olmak üzere, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimize, büyük günün gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizlere güvenen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Kalyon PV olarak sürdürülebilir ve güvenli bir enerji geleceği için çalışmaya, yatırım yapmaya ve değişime liderlik etmeye devam edeceğiz.
Halka arzımızda, Avrupa'nın ilk, Çin'in dışında da dünyanın sayılı dikey entegre güneş teknolojileri fabrikasına sahip Kalyon PV ile güneşin geleceğine ortak olan tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halka arzımızın hayırlı olmasını diliyorum"
ARZIN ÜSTÜNDE TALEP
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin (TKYB) liderlik ettiği halka arzda pay başına 70,30 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu. Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar halka arza yoğun ilgi gösterdi. Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda 290.801 yatırımcının talebi karşılandı.
Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da "KLYPV" kodu ile gong töreni sonrası işlem görmeye başladı.