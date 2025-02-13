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Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde üçüncü faz devreye alındı

2015’ten bu yana devam eden Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde üçüncü faz devreye alındı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kızların güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde üçüncü faz devreye alındı

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    Limak Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında 2015'ten bu yana devam eden Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde üçüncü faz devreye alındı. Projeden bugüne kadar 37 ildeki 68 üniversiteden bin 500'den fazla genç kadın mühendis adayı, 127 lisede ise 60 bin öğrenci faydalandı.

    Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kızların güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz" dedi. Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de "Mühendislik gibi hızla dönüşen bir alanda, kadınların daha adil ve eşit temsil edilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

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