KVKK Başkanı mesai takibi konusunda uyardı! Biyometrik veri kullanımı doğru değil

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren mesai takibi konusunda önemli bir uyarı yaptı. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda, kişisel veri ihlallerine ilişkin bilgi veren Bilir, çalışanların mesai takibi için biyometrik veriyi alma ve retina uygulamasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Bilir, spor merkezleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun giriş çıkış yaptığı yerlerde de biyometrik veri, parmak izi, retina taraması, avuç içi verilerinin alınmasının ölçüsüz olduğunu belirtirken, "Oralarda amaç giriş çıkışı takipse, ismi olmayan bir kartla da bu takip sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Alışverişlerde numara verilmesinin vatandaşın rızasına bağlı olduğunu vurgulayan Bilir, "Ne için istendiği tüketiciye belirtilmeli" dedi.