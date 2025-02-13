Çiftlerin her yıl para yüzünden kaç kez tartıştığını öğrenince şaşıracaksınız! Bilimsel araştırma kanıtladı

Finansal konular, ilişkilerde en sık tartışılan meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, çiftlerin yılda birçok kez para konusunda anlaşmazlığa düştüğünü ortaya koyuyor.

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📊 ÇİFTLER YILDA KAÇ KEZ PARA İÇİN TARTIŞIYOR?

Uluslararası para transferi uygulaması Wise tarafından finanse edilen ve Talker Research tarafından gerçekleştirilen bir anket, çiftlerin yılda ortalama 58 kez para hakkında tartıştığını ortaya koydu. Haftada birden fazla gerçekleşen bu tartışmalar, özellikle uzun mesafeli ilişkilerde daha sık yaşanıyor. Uzun mesafeli çiftler yılda 72 kez finansal konular yüzünden tartışırken, aynı evde yaşayan çiftlerde bu sayı 53 olarak tespit edildi.

Yaş gruplarına bakıldığında milenyum kuşağı (Y kuşağı) ayda ortalama 6 kez finansal anlaşmazlık yaşarken, bebek patlaması kuşağı (Baby Boomers) ayda yalnızca 3 kez bu tür tartışmalara giriyor. Bu fark, genç çiftlerin daha büyük ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ve finansal stresin daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.