Çiftlerin her yıl para yüzünden kaç kez tartıştığını öğrenince şaşıracaksınız! Bilimsel araştırma kanıtladı

Finansal konular, ilişkilerde en sık tartışılan meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, çiftlerin yılda birçok kez para konusunda anlaşmazlığa düştüğünü ortaya koyuyor.
Finansal konular, ilişkilerde en sık tartışılan meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, çiftlerin yılda birçok kez para konusunda anlaşmazlığa düştüğünü ortaya koyuyor.
Uluslararası para transferi uygulaması Wise tarafından finanse edilen ve Talker Research tarafından gerçekleştirilen bir anket, çiftlerin yılda ortalama 58 kez para hakkında tartıştığını ortaya koydu. Haftada birden fazla gerçekleşen bu tartışmalar, özellikle uzun mesafeli ilişkilerde daha sık yaşanıyor. Uzun mesafeli çiftler yılda 72 kez finansal konular yüzünden tartışırken, aynı evde yaşayan çiftlerde bu sayı 53 olarak tespit edildi.
Yaş gruplarına bakıldığında milenyum kuşağı (Y kuşağı) ayda ortalama 6 kez finansal anlaşmazlık yaşarken, bebek patlaması kuşağı (Baby Boomers) ayda yalnızca 3 kez bu tür tartışmalara giriyor. Bu fark, genç çiftlerin daha büyük ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ve finansal stresin daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.
Çiftlerin finansal konularda sık sık tartışmasına yol açan başlıca faktörler şunlar:
💳 Bütçelendirme ve zorunlu harcamalar: Çiftlerin %43'ü, aylık bütçelerinde hangi harcamaların gerçekten "zorunlu" olduğuna dair fikir birliğine varamıyor.
🎭 Keyfi harcamalar: %36'lık bir kesim, tatiller, eğlence harcamaları ve abonelikler gibi lüks tüketimlerin gerekliliği konusunda anlaşmazlığa düşüyor.
💰 Tasarruf alışkanlıkları: %34'ü, ne kadar para biriktirmeleri gerektiği konusunda farklı görüşlere sahip.
🔄 Farklı finansal alışkanlıklar: %32'lik bir oran, eşlerinin para harcama veya biriktirme konusunda kendilerinden farklı düşündüğünü belirtiyor.
⚖️ Sorumluluk algısı: %25'lik bir kesim, eşlerinin finansal anlamda yeterince sorumlu olmadığını düşünüyor.
💸 Borç yönetimi: %17'si, kişisel borçları hakkında konuşmaktan kaçınıyor.
📉 Gelir farkları: %16'sı, eşlerinden daha fazla ya da daha az kazanmanın getirdiği huzursuzluğu yaşıyor.
Farklı ülkelerde yaşayan çiftler için para yönetimi daha karmaşık hale gelebiliyor. Ankete katılanların:
🌎 %27'si, kültürel farklılıkların finansal konular hakkındaki konuşmaları zorlaştırdığını belirtiyor.
🏦 %42'si, aynı ülkede yaşayan çiftlere kıyasla daha fazla finansal zorlukla karşı karşıya olduklarını düşünüyor.
💱 %36'sı, döviz kurlarını takip etmenin zor olduğunu söylüyor.
📤 %35'i, uluslararası para transferlerindeki ek ücretlerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor.
Wise'ın Baş Ürün Müdürü Ankita D'Mello, bu konuda şunları söylüyor: "Kültürel farklılıklar ve bireysel tercihler, mali yönetimimizi doğrudan etkiliyor. Ancak romantik bir ilişki içinde sağlıklı bir mali gelecek oluşturmak için para hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşmak gerekiyor."
Araştırmaya göre, çiftlerin %82'si, benzer mali görüşleri paylaşmanın sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olduğuna inanıyor. Ancak, sadece %69'u partneriyle gerçekten finansal anlamda aynı fikirde olduklarını düşünüyor. Bu uyumsuzluk, özellikle uluslararası ilişkilerde daha belirgin hale geliyor. Partneri farklı bir ülkede yaşayan çiftlerin %73'ü, finansal konuları daha sık tartışma ihtiyacı hissederken, aynı yerde yaşayan çiftlerde bu oran %37 ile sınırlı kalıyor.
Uzmanlara göre, çiftlerin para konusunda sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için şu adımları takip etmesi öneriliyor:
🗣️ Açık ve dürüst iletişim: Partnerler, finansal hedeflerini ve harcama alışkanlıklarını açıkça paylaşmalı.
📊 Bütçe oluşturma: Ortak bir bütçe belirlemek ve buna bağlı kalmak, tartışmaları azaltabilir.
🛑 Harcamalar için sınırlar belirleme: Bireysel harcamalar ve ortak harcamalar net bir şekilde ayrılmalı.
🤝 Beklentileri yönetme: Gelir farkları veya tasarruf hedefleri konusunda gerçekçi ve esnek olunmalı.
📈 Uzun vadeli planlar oluşturma: Finansal kararlar, uzun vadeli hedefler doğrultusunda alınmalı.