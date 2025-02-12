Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Ocak ayına ilişkin fark ödemeleri dün yapıldı.

Düzenleme kapsamındaki emeklilere, dul ve yetimlere yaklaşık 5.6 milyar lira fark ödemesi gerçekleştirildi. Ancak emeklilerden taban aylıklara ilişkin pek çok soru geliyor. İşte yanıtları:

Emeklilerin fark tablosu (Takvim Gazetesi)

FARK NASIL HESAPLANDI?

Emeklilerde taban aylık ödemesi Ocak ödeme dönemi itibariyle 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu nedenle Ocak ayında hesabına 14 bin 469 liranın altında para yatırılan emeklilere fark ödemesi yapıldı. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969, 13 bin lira yatırılanlara bin 469, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verildi. Emekliler böylece bin 969 liraya varan fark ödemesi aldı.

Ayrıca dul ve yetimlerde de en düşük ödeme, aylık oranı yüzde 75 olanlarda 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 617 liraya çıktığından, bu kapsamda fark ödemeleri söz konusu oldu. Bu tutarların altında para yatırılan emeklilere, Ocak'ta yapılan ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi gerçekleştirildi.