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Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur’lulara taban aylık farkı dün yatırıldı. Emeklilere bin 969 liraya varan fark verilirken, dul ve yetimlere de hisselerine göre belirlenen taban aylık üzerinden ödeme yapıldı. Ancak emeklilerden soru yağdı. İşte yanıtları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?

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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Ocak ayına ilişkin fark ödemeleri dün yapıldı.

    Düzenleme kapsamındaki emeklilere, dul ve yetimlere yaklaşık 5.6 milyar lira fark ödemesi gerçekleştirildi. Ancak emeklilerden taban aylıklara ilişkin pek çok soru geliyor. İşte yanıtları:

    Emeklilerin fark tablosu (Takvim Gazetesi)Emeklilerin fark tablosu (Takvim Gazetesi)

    FARK NASIL HESAPLANDI?
    Emeklilerde taban aylık ödemesi Ocak ödeme dönemi itibariyle 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu nedenle Ocak ayında hesabına 14 bin 469 liranın altında para yatırılan emeklilere fark ödemesi yapıldı. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969, 13 bin lira yatırılanlara bin 469, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verildi. Emekliler böylece bin 969 liraya varan fark ödemesi aldı.

    Ayrıca dul ve yetimlerde de en düşük ödeme, aylık oranı yüzde 75 olanlarda 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 617 liraya çıktığından, bu kapsamda fark ödemeleri söz konusu oldu. Bu tutarların altında para yatırılan emeklilere, Ocak'ta yapılan ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi gerçekleştirildi.

    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    ŞUBAT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
    Şubat aylıkları SSK'lılara 17-26, Bağ- Kur'lulara 25-28 Şubat'ta yatırılacak. Kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında olan emeklilere 14 bin 469 lira, üstünde olanlara ise ek ödeme dahil kök aylığı yatırılacak.

    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİYOR?
    Bunun için e-Devlet'ten 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, sizin kök aylığınız. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' da maaşınızın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' ise maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. '5510 Ek 19' bölümünde, aylık ödemeyi önceki taban aylık olan 12 bin 500 liraya tamamlayan tutar gösteriliyordu. Güncellemeyle aylık ödemeyi 14 bin 469 liraya tamamlayan tutar burada yazacak.

    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    BUNDAN SONRAKİ ZAMLAR NASIL UYGULANACAK?
    Emekliler bir zammı da Temmuz ayında olacak. Temmuz'da aylıklara bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ancak bu zam oranı, ödenen tutara değil, kök aylığa uygulanacak. E-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen rakama (kök aylık) Temmuz zammı eklenecek.

    Ayrıca aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıkla hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.

    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    TABAN AYLIK YİNE ARTAR MI?
    Emekliler yılın ikinci zammını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. En düşük ödemenin Temmuz'da bir kez daha artırılması mümkün.

    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK
    Emeklilerin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

    Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" diye konuştu.

    Bu yıl ilk ikramiye 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Bu nedenle ikramiyenin Mart ayında karara bağlanıp yasalaştırılması bekleniyor. İkramiye geçen yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödendi. Şimdi gözler yeni tutara çevrildi.

    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    TABAN AYLIKLAR
    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
    - Önceki taban aylık:     12.500 TL
    - Yeni taban aylık: 14.469 TL
    - Fark: 1.969 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 75)
    - Önceki taban aylık:     9.375 TL
    - Yeni taban aylık: 10.851,75 TL
    - Fark: 1.476,75 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 50)
    - Önceki taban aylık:     6.250 TL
    - Yeni taban aylık: 7.234,50 TL
    - Fark: 984,50 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 25)
    - Önceki taban aylık:     3.125 TL
    - Yeni taban aylık: 3.617,25 TL
    - Fark: 492,25 TL

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