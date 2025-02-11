11 Şubat 2025 Borsa günü nasıl kapattı? BIST 100 yükseldi mi? İşte piyasalarda son durum

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi , günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira oldu.

Borsa günü yükselişle tamamladı! İşte piyasalarda son durum (AA)

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.