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11 Şubat 2025 Borsa günü nasıl kapattı? BIST 100 yükseldi mi? İşte piyasalarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira düzeyinden gerçekleşti.

AA AA
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 19:03 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 19:07
11 Şubat 2025 Borsa günü nasıl kapattı? BIST 100 yükseldi mi? İşte piyasalarda son durum

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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira oldu.

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    Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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    Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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