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Merkez Bankası 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Şubat ayında faiz kararı açıklanacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına dair faiz kararlarının her ay açıklanmayacağını duyurmuştu. Bu karar iç piyasalarda büyük bir merak konusu yaratırken yatırımcılar ve ekonomistler şubat ayı faiz kararını beklemeye başladılar. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde "Faizler düşecek mi ya da yükselecek mi?" sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:32 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:32
Merkez Bankası 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Şubat ayında faiz kararı açıklanacak mı?

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    Merkez Bankası, 2025 yılı için toplamda 8 faiz kararı açıklamayı planlıyor. Ancak Şubat ayında herhangi bir faiz kararı açıklaması beklenmiyor. Çünkü Merkez Bankası bu yıl faiz kararlarını her ay değil sadece belirli toplantılarda duyuracak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Mart Ayında Faiz Kararı Beklentisi

    Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. Bu toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda saat 14:00'te duyuru yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun düşürülmesi ve dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve faiz kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olarak şekilleneceğini belirtmişti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılının Faiz Kararları Takvimi

    TCMB'nin 2025 yılına ait faiz kararları takvimi ise şu şekilde olacak:

    6 Mart 2025: Faiz Kararı Toplantısı

    13 Mart 2025: Faiz Kararı Toplantısı

    17 Nisan 2025: Faiz Kararı Toplantısı

    25 Nisan 2025: Faiz Kararı Toplantısı

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    22 Mayıs 2025: Faiz Kararı Toplantısı

    30 Mayıs 2025: Faiz Kararı Toplantısı

    19 Haziran 2025: Faiz Kararı Toplantısı

    26 Haziran 2025: Faiz Kararı Toplantısı

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