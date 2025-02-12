Merkez Bankası 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Şubat ayında faiz kararı açıklanacak mı?

Merkez Bankası , 2025 yılı için toplamda 8 faiz kararı açıklamayı planlıyor. A ncak Şubat ayında herhangi bir faiz kararı açıklaması beklenmiyor. Çünkü Merkez Bankası bu yıl faiz kararlarını her ay değil sadece belirli toplantılarda duyuracak.

(Takvim Foto Arşiv)

Mart Ayında Faiz Kararı Beklentisi

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. Bu toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda saat 14:00'te duyuru yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun düşürülmesi ve dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve faiz kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olarak şekilleneceğini belirtmişti.