Merkez Bankası 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Şubat ayında faiz kararı açıklanacak mı?

Merkez Bankası, 2025 yılı için toplamda 8 faiz kararı açıklamayı planlıyor. Ancak Şubat ayında herhangi bir faiz kararı açıklaması beklenmiyor. Çünkü Merkez Bankası bu yıl faiz kararlarını her ay değil sadece belirli toplantılarda duyuracak.
Merkez Bankası, 2025 yılı için toplamda 8 faiz kararı açıklamayı planlıyor. Ancak Şubat ayında herhangi bir faiz kararı açıklaması beklenmiyor. Çünkü Merkez Bankası bu yıl faiz kararlarını her ay değil sadece belirli toplantılarda duyuracak.
Mart Ayında Faiz Kararı Beklentisi
Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. Bu toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda saat 14:00'te duyuru yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun düşürülmesi ve dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve faiz kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olarak şekilleneceğini belirtmişti.
2025 Yılının Faiz Kararları Takvimi
TCMB'nin 2025 yılına ait faiz kararları takvimi ise şu şekilde olacak:
6 Mart 2025: Faiz Kararı Toplantısı
13 Mart 2025: Faiz Kararı Toplantısı
17 Nisan 2025: Faiz Kararı Toplantısı
25 Nisan 2025: Faiz Kararı Toplantısı
22 Mayıs 2025: Faiz Kararı Toplantısı
30 Mayıs 2025: Faiz Kararı Toplantısı
19 Haziran 2025: Faiz Kararı Toplantısı
26 Haziran 2025: Faiz Kararı Toplantısı