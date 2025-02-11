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Milyonlarca emekliye taban aylık farkı bugün hesapta!

En düşük emekli aylığı, 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılan düzenleme ile artırıldı. Ocak ayına ait fark ödemeleri ise bugün emeklilere yapılmaya başlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Milyonlarca emekliye taban aylık farkı bugün hesapta!

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    En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Ocak ayına ilişkin fark ödemeleri bugün yapılıyor.

    SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Yaklaşık 5.6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden tahsil edebilirsiniz" ifadesi kullanıldı.

    Ocak ayında 14 bin 469 liranın altında ödeme alan emeklilere bin 969 liraya varan fark yatırılacak. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969, 13 bin lira yatırılanlara bin 469, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

    Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark yatırılacak.

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