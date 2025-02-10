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Emekli maaşı farkları hesaplara yatıyor! SGK tarihi açıkladı | Kim ne kadar alacak?

En düşük emekli aylığı ödemesini 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme yasalaştı. SGK maaş farklarının yarın hesaplara yatacağını açıkladı. Peki, kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesap Takvim.com.tr'de.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:37
Emekli maaşı farkları hesaplara yatıyor! SGK tarihi açıkladı | Kim ne kadar alacak?

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    Başlıkların Devamı

    En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Ocak ayına ilişkin fark ödemeleri yapılıyor.

    SGK tarihi açıkladı (Sosyal medya)SGK tarihi açıkladı (Sosyal medya)
    Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Yaklaşık 5.6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden bugün tahsil edebilirsiniz. Hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

    Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)


    DÜZENLEME HANGİ EMEKLİLERİ KAPSIYOR

    Düzenleme yüzde 15.75'lik Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklileri kapsıyor. Ocak ayında 14 bin 469 liranın altında ödeme alan emeklilere bin 969 liraya varan fark yatırılacak. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

    Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

    Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark yatırılacak.

    Kim ne kadar alacak? Takvim hesapladı Kim ne kadar alacak? Takvim hesapladı

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri, Şubat ayına ilişkin aylık ödemelerini de ayın 17'si ile 28'i arasında yeni taban aylık üzerinden alacak.

    İŞTE TABAN AYLIKLAR

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
    Önceki taban aylık: 12.500 TL
    Yeni taban aylık: 14.469 TL
    Fark: 1.969 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (%75)
    Önceki taban aylık: 9.375 TL
    Yeni taban aylık: 10.851,75 TL
    Fark: 1.476,75 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (%50)
    Önceki taban aylık: 6.250 TL
    Yeni taban aylık: 7.234,50 TL
    Fark: 984,50 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (%25)
    Önceki taban aylık: 3.125 TL
    Yeni taban aylık: 3.617,25 TL
    Fark: 492,25 TL

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