Türk Lirası (AA)



Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark yatırılacak.