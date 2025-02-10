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Ticaret Bakanlığı'dan 2025 denetimi! Fahiş fiyat uygulayana 126,7 milyon TL ceza

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2025 yılının ilk toplantısında yapılan denetimler için toplam 126,7 milyon TL ceza yaptırımı uyguladı. Öte yandan yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 TL idari para cezası uygulandı.

İHA İHA
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 08:59 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 09:18
Ticaret Bakanlığı’dan 2025 denetimi! Fahiş fiyat uygulayana 126,7 milyon TL ceza

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    Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2025 yılının ilk toplantısında yapılan denetimler için toplam 126,7 milyon TL ceza yaptırımı uyguladı.

    Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasının herkesi derinden üzdüğü vurgulanarak, "Bu tür elim hadiseler, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken en hassas anlar olup, hiçbir şekilde istismara açık olmamalıdır. Ne var ki, böylesi acılı bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler, Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur. Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçmiş olup, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır" denildi.

    YANGIN TÜPLERİ VE MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE 7,7 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
    Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlığımıza intikal etmesini müteakiben, özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yetkisi dahilinde incelenmeye alınmıştır. Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız Müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir" ifadesine yer verildi.

    ÖZEL OKULLARA, ETÜT, KİTAP, KIYAFET SEKTÖRÜNDE 66,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
    Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Bu çerçevede, haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır."





    Zincir ve yerel marketlere 52,8 milyon TL ceza

    Açıklamada son olarak şu bilgilere yer verildi:

    "Öte yandan, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar ile fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede Bakanlığımızca yürütülen denetimler kapsamında, Kurul tarafından mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin 640 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

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