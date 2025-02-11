Bakan Işıkhan açıkladı: Gençlik Programı’na başvurular başladı

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımızın başvuruları dün başladı. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli" dedi.

Program kapsamında öğrencileri çalışma hayatına hazırlayan eğitimler verileceğini kaydeden Işıkhan, "Üstelik kısa vadeli sigorta primleri devlet tarafından yatırılacak ve günlük bin 83 lira ödeme alabileceksiniz. Başvurularınızı İŞKUR Mobil Uygulaması, İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilirsiniz" diye konuştu.