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Kalyon PV'de talep toplama süreci tamamlandı: 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin (Kalyon PV) halka arzında talep toplama süreci sonuçlandı. Halka arzda, 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan "Avrupa'nın ilk dikey entegre üretim tesisi" Kalyon PV'nin halka arzında, önemli bir eşiği başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:21
Kalyon PV’de talep toplama süreci tamamlandı: 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı

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    Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin (Kalyon PV) halka arzında talep toplama süreci sonuçlandı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin (TKYB) liderlik ettiği, pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.

    Kalyon PV'nin halka arzında, toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunuldu. Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar, halka arza yoğun ilgi gösterdi.

    Kalyon PV (AA)Kalyon PV (AA)

    Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda, 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı.

    Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da "KLYPV" kodu ile 13 Şubat'ta gerçekleşecek gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak.

    Kalyon PV (AA)Kalyon PV (AA)

    "ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ BAŞARIYLA GERİDE BIRAKTIK"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan "Avrupa'nın ilk dikey entegre üretim tesisi" Kalyon PV'nin halka arzında, önemli bir eşiği başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.

    Kalyon PV (AA)Kalyon PV (AA)

    Şeherli, "Halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgi, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcıların şirketimize ve vizyonumuza duyduğu güvenin en somut göstergesi. Beklediğimiz gibi, yatırımcılardan yoğun bir talep gördük. Yurt içi yatırımcılarımızın yanı sıra yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talep de oldukça memnuniyet verici oldu. Bu seviyede güçlü bir ilgi görmek, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli (AA)Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli (AA)

    Şeherli, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma, yüksek teknolojili üretim geliştirme ve ihracatı artırma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

    Halka arz sürecinde gördükleri yüksek talebin, şirketlerinin misyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu kaydeden Şeherli, "Amacımız, yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürerek, hem ülkemize hem de bize güvenen yatırımcılarımıza en iyi şekilde değer katmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

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