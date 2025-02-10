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Site aidatları kirayla yarışıyor: 45 bin TL'ye kadar çıktı

Yeni yıl ile birlikte site ve apartman aidatlarında belirgin artışlar yaşanırken, bazı lüks sitelerdeki aidatlar oldukça yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Aylık 45 bin lira gibi ücretlerin talep edilmesi, dikkatleri çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Site aidatları kirayla yarışıyor: 45 bin TL’ye kadar çıktı

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    Yeni yılla birlikte site ve apartman aidatları yeniden belirlenirken, bu konuda şikayetler de arttı. Bazı lüks sitelerdeki aidatlar dudak uçuklattı. Aylık 45 bin lira isteyenler bile çıktı. Ödenmeyen aidatlar nedeniyle icra takip oranlarının arttığını söyleyen hukukçular, kiracılar için dikkat edilmesi gerekenin aidatın üst limitinin kira bedelini geçmemesi olduğunu anlattı. Ödenmeyen aidat için icra dairesinde ilamsız icra takibi başlatılabildiğini belirten hukukçular, "Aidat borçlusu yedi günlük süre içinde itiraz edebilir. Yapılan itiraz üzerine takip durur. Kiracı kendisinin ödeyeceği kısım için hesaplama yaparak, haksız talebe itiraz edebilir" şeklinde konuştu.

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