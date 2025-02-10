Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Kapısı çalınmadık mükellef kalmayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri politikalarla enflasyonu bu sene yüzde 42'den 24 civarına düşüreceklerini belirterek, "Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek" dedi. Kayıt dışılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin de Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum. Mutlaka hem büyük mükelleflerin üzerine gideceğiz hem de kayıt dışı olan diğer bütün mükelleflerin üzerine gideceğiz. Analizler ve çapraz kontroller yapıyoruz. Sürekli sahada olacağız. 2024'te yaklaşık 2.2 milyona yakın yoklama yaptık. 1.2 milyon civarında bu denetime tekabül ediyor. 2025'te bunu artırmak istiyoruz."

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