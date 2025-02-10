SGK emekliler için duyurdu! 11 Şubat’ta PTT’den hesaplara yatacak

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En düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. Milyonlarca emekli ve hak sahibi için detaylar netleşti. İşte kuruşu kuruşuna fark hesapları...

SGK tarafından yapılan duyuru 📅 FARK ÖDEMELERİ 11 ŞUBAT'TA YAPILACAK! SGK'dan yapılan duyuruda emeklilere ve hak sahiplerine toplam 5.6 milyar TL fark ödemesi yapılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Yaklaşık 5.6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden tahsil edebilirsiniz." Bu kapsamda, Ocak ayına ilişkin farklar 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacak.