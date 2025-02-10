SGK emekliler için duyurdu! 11 Şubat’ta PTT’den hesaplara yatacak

En düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. Milyonlarca emekli ve hak sahibi için detaylar netleşti. İşte kuruşu kuruşuna fark hesapları...
SGK tarafından yapılan duyuru
📅 FARK ÖDEMELERİ 11 ŞUBAT'TA YAPILACAK!
SGK'dan yapılan duyuruda emeklilere ve hak sahiplerine toplam 5.6 milyar TL fark ödemesi yapılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Yaklaşık 5.6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden tahsil edebilirsiniz." Bu kapsamda, Ocak ayına ilişkin farklar 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacak.
Takvim.com.tr tarafından oluşturulan fark tablosu hesabı
📌 DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?
💳 Ocak ayında yapılan %15.75'lik zam sonrası kök aylığı 14 bin 469 TL'nin altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılacak.
💸 14 bin 469 TL'nin altında maaş alan tüm emekliler fark ödemesi alacak.
🧐 KİM NE KADAR ALACAK?
|💰 Önceki Aylık
|🔄 Yeni Aylık
|💵 Fark Ödemesi
|12.500 TL
|14.469 TL
|1.969 TL
|13.000 TL
|14.469 TL
|1.469 TL
|14.000 TL
|14.469 TL
|469 TL
💳 Fark ödemeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka ya da PTT hesaplarına yatırılacak.
⚖ DUL VE YETİM AYLIKLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Yeni yasayla birlikte dul ve yetim aylıkları için de en düşük ödeme tutarları değişti. İşte fark ödemeleri:
|🏛 Ölüm Aylığı Oranı
|💰 Önceki Aylık
|🔄 Yeni Aylık
|💵 Fark Ödemesi
|%75 (Dul aylığı)
|9.375 TL
|10.851,75 TL
|1.476,75 TL
|%50 (Yetim aylığı)
|6.250 TL
|7.234,50 TL
|984,50 TL
|%25 (Yetim aylığı)
|3.125 TL
|3.617,25 TL
|492,25 TL
📌 Şubat ayı maaşları ise 17-28 Şubat tarihleri arasında yeni taban aylık üzerinden hesaplara yatacak.