Yeni plan! İslam Memiş'ten altın alanlara kritik uyarı: "90 gün bekletecekler"

ABD Hazinesi, resmi rezervlerinde onsu 42 dolar olarak kaydedilen altınları piyasa değerine göre güncellemeyi planlıyor. Bu adım, bilançoda 800 milyar dolarlık ek kaynak yaratılmasını sağlayabilir. Trump yönetiminin doların küresel etkinliğini korumak ancak aşırı değerlenmesini önlemek istediği belirtiliyor.
Jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle ilgili endişeler, altın fiyatlarında rekor üstüne rekor gelmesine neden oluyor. Son 6 haftadır kesintisiz değer kazanan altının ons fiyatı, bugün 2.906 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana dolar bazında %11'lik bir getiri sağlayan altın, yatırımcıların güvenli liman arayışının en büyük göstergelerinden biri oldu.
Analistlere göre, Fed ve diğer merkez bankalarının genişlemeci para politikalarına yönelmesi, altındaki yükselişi destekleyen en önemli etkenlerden biri. Citigroup'un araştırma kolu Citi Research de 2025 yılı için altın fiyatı tahminini 2.800 dolardan 2.900 dolara yükseltti.
Dünyanın en saygın finans yayınlarından biri olan Financial Times'ın yayın kurulu başkanı ve köşe yazarı Gillian Tett, ABD'nin altın rezervleriyle ilgili önemli bir kulis bilgisini paylaştı. Tett'in iddiasına göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, resmi rezervlerde bulunan altınların ons başına 42 dolar olarak muhasebeleştirildiğini ve bu değerin günümüz piyasa fiyatına göre revize edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Bu güncelleme gerçekleşirse, ABD Hazinesi teknik olarak bilançoya 800 milyar dolarlık ek kaynak eklemiş olacak. Tett, Bessent'in ABD bilançosunun varlık tarafını güçlendirmeye odaklanacağını ve bu planın, 10 yıllık Hazine tahvili getirilerini düşürme hedefiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.
Yazıda, Trump yönetiminin doların küresel gücünü korumak istediği, ancak aşırı değerlenmesinin sanayiye zarar vereceğini düşündüğü ifade ediliyor. Bu çelişkinin çözümü konusunda, piyasa analisti Luke Gromen şu değerlendirmede bulunuyor: "ABD Hazinesi, altının dolar karşısında yükselmesine izin verirse veya bunu teşvik ederse, bu politika dengelenebilir. Altın, Trump yönetiminin açıkça kurmaya çalıştığı yeni sistemin temel unsurlarından biri olacak gibi görünüyor."
Gram altın, şu anda 3.355 lira seviyelerinde işlem görüyor. Altın ve döviz piyasalarıyla ilgili analizleriyle tanınan İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, 2025 yılı için ons altın tahminini 3.050-3.080 dolar, gram altın tahminini ise 4.000-4.500 lira aralığında belirlediğini ifade etti. Ancak kısa vadede alım yapan yatırımcıları 3 ay boyunca bekleteceklerini söyledi.
"Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler. Nakite ihtiyacı olmayanlar zaten bekliyor, ancak alım için acele edenler kısa vadede üzülme riski taşıyor."
NOT: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır. Ayrıca haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur
Canlı Altın Fiyatları