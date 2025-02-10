Yeni plan! İslam Memiş'ten altın alanlara kritik uyarı: "90 gün bekletecekler"

ABD Hazinesi, resmi rezervlerinde onsu 42 dolar olarak kaydedilen altınları piyasa değerine göre güncellemeyi planlıyor. Bu adım, bilançoda 800 milyar dolarlık ek kaynak yaratılmasını sağlayabilir. Trump yönetiminin doların küresel etkinliğini korumak ancak aşırı değerlenmesini önlemek istediği belirtiliyor.

Altının Rekor Serisi Devam Ediyor Jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle ilgili endişeler, altın fiyatlarında rekor üstüne rekor gelmesine neden oluyor. Son 6 haftadır kesintisiz değer kazanan altının ons fiyatı, bugün 2.906 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana dolar bazında %11'lik bir getiri sağlayan altın, yatırımcıların güvenli liman arayışının en büyük göstergelerinden biri oldu.

Analistlere göre, Fed ve diğer merkez bankalarının genişlemeci para politikalarına yönelmesi, altındaki yükselişi destekleyen en önemli etkenlerden biri. Citigroup'un araştırma kolu Citi Research de 2025 yılı için altın fiyatı tahminini 2.800 dolardan 2.900 dolara yükseltti.

ABD'nin Altın Rezervlerini Güncelleme Planı: 800 Milyar Dolarlık Ek Kaynak Dünyanın en saygın finans yayınlarından biri olan Financial Times'ın yayın kurulu başkanı ve köşe yazarı Gillian Tett, ABD'nin altın rezervleriyle ilgili önemli bir kulis bilgisini paylaştı. Tett'in iddiasına göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, resmi rezervlerde bulunan altınların ons başına 42 dolar olarak muhasebeleştirildiğini ve bu değerin günümüz piyasa fiyatına göre revize edilmesi gerektiğini düşünüyor.