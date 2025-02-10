Migros’un karbon azaltımına onay

Migros'un karbon azaltım çalışmaları, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden (SBTi) tam onay aldı. SBTi'nin doğrulama sürecinin sonunda, Migros'un uzun ve kısa vadeli tüm hedef ve çalışmaları 260 kriterde değerlendirmeye alındı. Hem 2030 karbon emisyonu azaltım hem de 2050 net sıfır hedeflerinin tutarlılığını ve metodolojisinin doğruluğunu onaylatan Migros, Türkiye'den bu global onayı alabilen ilk ve dünyadaki 26. gıda perakendecisi oldu. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, sürdürülebilirlik anlayışının şirketin iş modelinin merkezinde yer aldığını söyledi.

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