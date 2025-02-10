14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)



GENÇLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Programlarda katılımcılara her gün için bin 83 lira ödenecek. Öğrencilere, ayda 14 gün çalışmaları halinde 15 bin 162 lira verilecek. Ayda 14 gün çalışanın 168 gün hizmeti ve 181 bin 944 lira kazancı olacak. Bu projeksiyona göre yıl içinde 200 bin öğrenci için toplam 36 milyar 388 milyon 800 bin lira ödeme yapılacak. Program 4 yıl boyunca sürdürülecek. Bu kapsamda öğrencilere yapılacak ödeme miktarları enflasyon hedefi ve asgari ücrete yapılacak artışlar doğrultusunda artırılacak.