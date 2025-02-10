PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı'nın detayları ortaya çıktı. İŞKUR Gençlik Programı’yla üniversiteliler ayda 14 gün çalışarak 15 bin 162 lira alabilecek. Başvurular bu haftadan itibaren başlarken, bu yıl 200 bin öğrenciye 36.3 milyar lira destek verilecek.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular bu hafta alınmaya başlıyor.

    Bu yıl 200 bin, 4 yılda toplam 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı program ile gençler hem okurken deneyim kazanacak hem de alacakları eğitimler ile iş hayatına hazırlanacak.

    14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)

    BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
    Gençler, programa İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. Her öğrenci yalnızca kendi üniversitesindeki programlara başvurabilecek.

    14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)


    HANGİ ÇALIŞMA MODELİ UYGULANACAK?
    Kısmi ve esnek çalışma olarak düzenlenen programa, haftada 3 güne kadar aktif katılım sağlanabilecek. Günlük 7.5 saat çalışma yapılabilecek.

    14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)


    GENÇLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
    Programlarda katılımcılara her gün için bin 83 lira ödenecek. Öğrencilere, ayda 14 gün çalışmaları halinde 15 bin 162 lira verilecek. Ayda 14 gün çalışanın 168 gün hizmeti ve 181 bin 944 lira kazancı olacak. Bu projeksiyona göre yıl içinde 200 bin öğrenci için toplam 36 milyar 388 milyon 800 bin lira ödeme yapılacak. Program 4 yıl boyunca sürdürülecek. Bu kapsamda öğrencilere yapılacak ödeme miktarları enflasyon hedefi ve asgari ücrete yapılacak artışlar doğrultusunda artırılacak.

    14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)

    SİGORTA YAPILACAK MI?
    Program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak devlet yatıracak. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanacak.

    KİMLER BAŞVURABİLECEK?
    Aynı adreste hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrenciler başvurabilecek. Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler programa katılabilecek.

    HANGİ İŞLER YAPILACAK?
    Program, ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme, enerji verimliliği, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri gibi alanlarda uygulanabilecek.

    14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: TAKVİM GAZETESİ)14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: TAKVİM GAZETESİ)

    İLK İMZA İTÜ'DEN
    İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ilk imza İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile atıldı. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında İTÜ ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu
    Küresel ahlaksızlıkta zirve! ABD Başkanı Trump Gazze’ye çökme isteğini yineledi: Orayı satın alacağım | Kushner’in sinsi planı
    Türk Telekom
    İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...
    Adana Demirspor’un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası sert sözler: Hırsızlık!
    EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?
    Başkan Erdoğan’dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalar
    CHP’de 3’lü savaş toplantısı! Ön seçim isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’la görüştü: Masaya anket geldi
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
    Galatasaray - Adana Demirspor maçında şok: Misafir takım sahadan çekildi
    USAID sonrası CIA’ya bir darbe daha! Elon Musk duyurdu: Voice of America ve Radio Free Europe kapatılacak
    CHP’nin İstanbul’daki eyleminde yanlış Filistin bayrağı açıldı
    Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararı sonrası çarpıcı açıklama: Galatasaray’a yapılan bir operasyondur
    MHP lideri Bahçeli’den iyiyim mesajı! Trump’ın Gazze’yi ilhak planına sert tepki: Türkiye’ye ve İslam coğrafyasına meydan okuma
    Trabzonspor’un tek hedefi 3 puan! Eyüpspor maçının kadrosu netleşti
    15 Şubat’a günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEM’in kulağını çekti sonra Kandil’in...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum
    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak
    İstanbul’da musluklardan çamur akıyor! İSKİ’den skandal açıklama
    Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah’a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı
    Sağlık Bakanlığı’ndan sarı serum açıklaması! Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olanlar dikkat!