14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)
GENÇLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Programlarda katılımcılara her gün için bin 83 lira ödenecek. Öğrencilere, ayda 14 gün çalışmaları halinde 15 bin 162 lira verilecek. Ayda 14 gün çalışanın 168 gün hizmeti ve 181 bin 944 lira kazancı olacak. Bu projeksiyona göre yıl içinde 200 bin öğrenci için toplam 36 milyar 388 milyon 800 bin lira ödeme yapılacak. Program 4 yıl boyunca sürdürülecek. Bu kapsamda öğrencilere yapılacak ödeme miktarları enflasyon hedefi ve asgari ücrete yapılacak artışlar doğrultusunda artırılacak.
14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: AA)
SİGORTA YAPILACAK MI?
Program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak devlet yatıracak. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanacak.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Aynı adreste hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrenciler başvurabilecek. Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler programa katılabilecek.
HANGİ İŞLER YAPILACAK?
Program, ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme, enerji verimliliği, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri gibi alanlarda uygulanabilecek.
14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’yla gençlere büyük destek. (Fotoğraf: TAKVİM GAZETESİ)
İLK İMZA İTÜ'DEN
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ilk imza İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile atıldı. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında İTÜ ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.