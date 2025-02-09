Türkiye Sigorta’dan 6.5 milyarlık ödeme

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Türkiye Sigorta olarak deprem bölgesinde 6,5 milyar lira hasar ödemesi yaptık. Hayat Sigortası branşında ise 378,3 milyon lira ödeme gerçekleştirdik" dedi. Çakmak ayrıca Türkiye'nin büyük bir bölümünün aktif fay hatları üzerinde olduğunu belirterek, "Bu durum bizlere her zaman doğal afetlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu bilinçle hareket ederek, ülkemizdeki tüm konutlarımızın deprem teminatlı olması için sorumluluk almalı ve sigortalılık oranını artırmalıyız" diye konuştu.

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