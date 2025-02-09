PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Günlük doğal gaz üretiminde rekor! BOTAŞ açıkladı: 300 milyon metreküp

BOTAŞ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 300 milyon metreküp ile günlük doğal gaz üretim rekorunun kırıldığını duyurdu. Bundan önceki rekorun ise 2022 yılında kırıldığına dikkat çekildi.

AA AA
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 10:07 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 10:07
Günlük doğal gaz üretiminde rekor! BOTAŞ açıkladı: 300 milyon metreküp

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'de, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.

    BOTAŞ'ın X paylaşımı BOTAŞ'ın X paylaşımı

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.

    BOTAŞ'ın X paylaşımı BOTAŞ'ın X paylaşımı

    Paylaşımda, daha önceki rekorun günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırıldığı anımsatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN