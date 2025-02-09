Günlük doğal gaz üretiminde rekor! BOTAŞ açıkladı: 300 milyon metreküp

Türkiye 'de, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.

BOTAŞ'ın X paylaşımı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.