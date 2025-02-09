BİM 11-12-14 Şubat Cuma indirimli katalog! Yüzlerce üründe ucuzluk başladı

BİM, 11-12-14 Şubat tarihleri için hazırladığı yeni aktüel kataloglarını duyurdu. Haftanın öne çıkan indirimleri arasında kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Çocuk Fotoğraf Makinesi, Wag Maşası, Hava Üflemeli Saç Şekillendirici ve Mini Ütü gibi ürünlerin de yer aldığı katalog, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte haftanın tüm indirimleri ve detayları...