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BİM 11-12-14 Şubat Cuma indirimli katalog! Yüzlerce üründe ucuzluk başladı

BİM'in 11-12-14 Şubat tarihlerinde mağazalarda satışa sunulacak aktüel ürünler listesi belli oldu. Yeni haftanın indirim fırsatları arasında Çocuk Fotoğraf Makinesi, Wag Maşası, Hava Üflemeli Saç Şekillendirici ve Mini Ütü gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. BİM kataloğunda hangi ürünler var? İşte 11-12-14 Şubat tarihlerinde satışa çıkacak aktüel ürünlerin tam listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:14
BİM 11-12-14 Şubat Cuma indirimli katalog! Yüzlerce üründe ucuzluk başladı

İÇİNDEKİLER

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    BİM, 11-12-14 Şubat tarihleri için hazırladığı yeni aktüel kataloglarını duyurdu. Haftanın öne çıkan indirimleri arasında kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Çocuk Fotoğraf Makinesi, Wag Maşası, Hava Üflemeli Saç Şekillendirici ve Mini Ütü gibi ürünlerin de yer aldığı katalog, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte haftanın tüm indirimleri ve detayları...

    11 ŞUBAT SALI KATALOĞU11 ŞUBAT SALI KATALOĞU

    🛒 11 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

    🥫 GIDA ÜRÜNLERİ

    🫒 Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g – 99,50 TL

    🍅 Burcu Doğranmış Domates 400 g – 15 TL

    🌶️ İpekköy Salça Çeşitleri – 69,75 TL

    🍯 Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g – 85 TL

    🥕 Melis Pancar Turşusu 680 g – 37,50 TL

    🌶️ Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri – 27,50 TL

    🫒 Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L – 190 TL

    🫒 Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L – 185 TL

    🍞 Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g – 59,50 TL

    🍝 Barilla Makarna Çeşitleri 500 g – 29,75 TL

    11 ŞUBAT SALI11 ŞUBAT SALI

    İÇECEK VE ATIŞTIRMALIKLAR

    Hotline Enerji İçeceği 1 L – 29,50 TL

    Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri – 149 TL

    🧊 Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri – 27,50 TL

    🍪 Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g – 15 TL

    🍫 Oylum Wafers Gofret 400 g – 36 TL

    Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

    🍫 Eti Karam Antep Fıstıklı Çilekli Bitter Çikolata 60 g – 59 TL

    🍰 Pastamilan Pasta Keki – 59 TL

    🍪 Ülker Biskrem Cookie Sütlü Çikolata Kremalı Fındıklı Kurabiye 3x80 g – 41,50 TL

    🍪 Eti Burçak Çok Tahıllı Şekeri Meyvelerden Bisküvi 50 g – 11,50 TL

    12 ŞUBAT SALI12 ŞUBAT SALI

    🧼 TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

    🍽️ Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül – 199 TL

    🧴 Peros Çamaşır Yumuşatıcısı – 109 TL

    🌿 Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml – 125 TL

    🧻 Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı – 159 TL

    🚽 Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı – 239 TL

    🧴 Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml – 71,50 TL

    12 ŞUBAT12 ŞUBAT

    🧼 Peros Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg – 269 TL

    🛁 Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 1500 ml – 95 TL

    🧴 Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L – 75 TL

    Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

    Flormar Stick Kalem Aydınlatıcı – 155 TL

    🖼️ Naturalove Ledli Çerçeve – 249 TL

    💍 Naturalove Takı Askılığı – 445 TL

    🪞 Naturalove Metal Ayna – 209 TL

    💡 Naturalove Mantar Led Abajur – 349 TL

    14 ŞUBAT14 ŞUBAT

    🔥 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

    Elektronik ve Mutfak Ürünleri

    Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi – 12.750 TL

    👔 Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü – 5.790 TL

    ❄️ Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost – 11.500 TL

    Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi – 11.750 TL

    🚰 Deposuz Su Arıtma Cihazı – 5.290 TL

    🍲 Elektrikli Güveç – 1.850 TL

    📱 14 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

    📱 Teknoloji Ürünleri

    📱 Tecno SPARK GO 2024 4GB / 128 GB – 5.750 TL

    🔋 MAGSAFE POWERBANK 5000mAH – 449 TL

    🔊 Kablosuz Speaker – 349 TL

    🎧 TWS Kablosuz Kulaklık – 299 TL

    🎧 Kablolu Kulak İçi Kulaklık – 349 TL

    14 ŞUBAT CUMA14 ŞUBAT CUMA

    📱 Telefon&Tablet Tutacağı – 119 TL

    📸 Işıklı Tripot – 299 TL

    🛋️ Ev ve Mutfak Ürünleri

    🍲 Kapaklı Oval Borcam ~2850 cc ~29 cm – 299 TL

    Kalp Kulplu Porselen Kupa ~360 cc – 179 TL

    🔥 Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu ~35 L – 249 TL

    14 ŞUBAT CUMA14 ŞUBAT CUMA

    🧸 Oyuncaklar

    🦒 Pelüş Zürafa ~100 cm – 499 TL

    🚔 Polis Arabası – 279 TL

    🏗️ Gorile Dönüşen Robot – 219 TL

    Tarım Kredi Market 9-19 Şubat indirimli katalog! 65 üründe fiyatlar düştü: Isıtıcı, dikey süpürge...Tarım Kredi Market 9-19 Şubat indirimli katalog! 65 üründe fiyatlar düştü: Isıtıcı, dikey süpürge...
    Tarım Kredi Market 9-19 Şubat indirimli katalog! 65 üründe fiyatlar düştü: Isıtıcı, dikey süpürge...

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