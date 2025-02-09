BİM 11-12-14 Şubat Cuma indirimli katalog! Yüzlerce üründe ucuzluk başladı

BİM, 11-12-14 Şubat tarihleri için hazırladığı yeni aktüel kataloglarını duyurdu. Haftanın öne çıkan indirimleri arasında kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Çocuk Fotoğraf Makinesi, Wag Maşası, Hava Üflemeli Saç Şekillendirici ve Mini Ütü gibi ürünlerin de yer aldığı katalog, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte haftanın tüm indirimleri ve detayları...
11 ŞUBAT SALI KATALOĞU
🛒 11 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
🥫 GIDA ÜRÜNLERİ
🫒 Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g – 99,50 TL
🍅 Burcu Doğranmış Domates 400 g – 15 TL
🌶️ İpekköy Salça Çeşitleri – 69,75 TL
🍯 Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g – 85 TL
🥕 Melis Pancar Turşusu 680 g – 37,50 TL
🌶️ Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri – 27,50 TL
🫒 Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L – 190 TL
🫒 Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L – 185 TL
🍞 Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g – 59,50 TL
🍝 Barilla Makarna Çeşitleri 500 g – 29,75 TL
11 ŞUBAT SALI
☕ İÇECEK VE ATIŞTIRMALIKLAR
⚡ Hotline Enerji İçeceği 1 L – 29,50 TL
☕ Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri – 149 TL
🧊 Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri – 27,50 TL
🍪 Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g – 15 TL
🍫 Oylum Wafers Gofret 400 g – 36 TL