Merkez Bankası müjdeyi verdi! Gelişmeler olumlu: Enflasyon 2027’de tek hane olacak!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyonla ilgili gelişmelerin öngörülerle uyumlu olduğu vurgulanırken kira enflasyonunda yavaşlama kaydedildiği ifade edildi. Merkez Bankası'nın gelecek 3 yıl içinde gerçekleşmesini beklediği enflasyon oranları da belli oldu.



Karahan "Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de bu süreçle uyumlu şekilde ilerliyor. İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

KİRAYA DİKKAT

Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybettiğini belirten Karahan, "Kira enflasyonu yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde. Yenilenen kira sözleşmelerindeki artış oranı düşüyor. Sözleşmelerindeki artış oranının mevcut yıllık kira enflasyonunun altında kaldığını görüyoruz" dedi.

HEDEFLER BELLİ

Karahan, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz" dedi.



765 TON ALTIN VAR

Karahan altın rezervleriyle ilgili şu bilgileri verdi: Bu süreçte altın rezervlerimizi de güçlendiriyoruz. Geçen sene ocak ayında 726 ton gibi bir altın rezervimiz vardı. Şu anda ocak ayı itibarıyla 765 tona çıkmış durumda. Ciddi bir artış söz konusu. Tabii altın fiyatlarındaki artış da rezervlerimizi olumlu etkiledi bu dönemde ama katkı veren temel faktör cevherden altın alımları oldu. Sonuçta bir yılda 20 milyar dolar gibi rezervde artışı altın sayesinde elde etmiş olduk."