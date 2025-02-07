Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2025-I' sunumunu gerçekleştiriyor.

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Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Enerji fiyatalrı son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.

Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor.

"İÇ TALEPTEKİ DENGELİ SEYİR SÜRECEK"

Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde. Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengeli seyir sürecek.

"CARİ AÇIKTA ARTIŞ BEKLİYORUZ AMA SINIRLI OLACAK"

Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.

"ENFLASYON GELİŞMELERİ ÖNGÖRÜLERLE UYUMLU"

Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ana eğliim ocak ayında öngörülerle uyumlu olarak yükseldi. Enflasyonun ana eğiliminin ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZ REZERVLERE OLUMLU YANSIYOR"

Sermaye girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde sermaye girişleri küresel gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir. Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansıyor.

Enflasyonun 2025 yıl sonunda %24,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %21,0)

Enflasyonun 2026 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %12,0)

Enflasyonun 2027 yıl sonunda %8,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun orta vadede %5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.