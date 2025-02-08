Emekli ikramiyesine 4'lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor? (AA) FORMÜL 2: İkramiyede yıllık enflasyona endeksli artış yapılabileceği üzerinde de duruluyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Bu durumda ölüm aylığı yüzde 75 olan 3 bin 248, yüzde 50 olan 2 bin 165, yüzde 25 olan bin 82 lira alacak. Emeklilerin hesabına iki bayramda 8 bin 662 lira yatırılacak.

FORMÜL 3: Emeklilerin ikramiyesinin geçen yılki gibi bin lira artırılarak 4 bin lira yapılabileceği de konuşuluyor. Bu durumda ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanın ikramiyesi 3 bin, yüzde 50 olanın ikramiyesi 2 bin, yüzde 25 olanın ikramiyesi de bin liraya çıkacak. Eğer bu formül hayata geçerse emekliler iki bayramda toplam 8 bin lira alabilecek.

Emekli ikramiyesine 4'lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor? (AA)



FORMÜL 4: İkramiyede geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılması da gündemde. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya ulaşacak. Ölüm aylığı yüzde 75 olan 3 bin 375, yüzde 50 olan 2 bin 250, yüzde 25 olan bin 125 lira alabilecek. Emeklilere iki bayramda toplam 9 bin lira verilecek.

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