Emekli ikramiyesine 4’lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor?

2025'e yeni aylıklarla başlayan emeklilerin yılın kalanında gözü promosyon, ikramiye ve Temmuz zammında olacak. Promosyonlarda artış için düğmeye basılırken, ilki Mart ayında ödenecek ikramiyenin de güncellenmesi gündemde.
2025'e yeni aylıklarla başlayan emeklilerin yılın kalanında gözü promosyon, ikramiye ve Temmuz zammında olacak. Promosyonlarda artış için düğmeye basılırken, ilki Mart ayında ödenecek ikramiyenin de güncellenmesi gündemde.
2023 yılında 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, 2024'te yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmiş, emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödenmişti. İkramiyenin bu yıl da artırımlı ödenmesi gündemde. Formüller şimdiden konuşulmaya başlarken, kararın Mart ayında verilerek yasanın çıkarılacağı belirtiliyor. İşte ikramiye artışı için gündeme gelen dört formül:
FORMÜL 1: İlk formül, ikramiyeye 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zam oranının yansıtılmasını içeriyor. Bu durumda emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 liraya, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya yükselecek. Ölüm aylığı olanlara ise bu tutar hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanın ödemesi 2 bin 625, yüzde 50 olanın bin 750, yüzde 25 olanın 875 liraya yükselecek. Emekliye iki bayramda toplam 7 bin lira ödenecek.
FORMÜL 2: İkramiyede yıllık enflasyona endeksli artış yapılabileceği üzerinde de duruluyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Bu durumda ölüm aylığı yüzde 75 olan 3 bin 248, yüzde 50 olan 2 bin 165, yüzde 25 olan bin 82 lira alacak. Emeklilerin hesabına iki bayramda 8 bin 662 lira yatırılacak.
FORMÜL 3: Emeklilerin ikramiyesinin geçen yılki gibi bin lira artırılarak 4 bin lira yapılabileceği de konuşuluyor. Bu durumda ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanın ikramiyesi 3 bin, yüzde 50 olanın ikramiyesi 2 bin, yüzde 25 olanın ikramiyesi de bin liraya çıkacak. Eğer bu formül hayata geçerse emekliler iki bayramda toplam 8 bin lira alabilecek.
FORMÜL 4: İkramiyede geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılması da gündemde. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya ulaşacak. Ölüm aylığı yüzde 75 olan 3 bin 375, yüzde 50 olan 2 bin 250, yüzde 25 olan bin 125 lira alabilecek. Emeklilere iki bayramda toplam 9 bin lira verilecek.
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