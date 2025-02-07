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Ocak zamlarının ardından yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin yeni gündemi promosyon ve ikramiye oldu. Bir yandan promosyonda güncelleme beklenirken, diğer yandan da ilki önümüzdeki ay ödenecek bayram ikramiyesinde bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Mevcut ikramiye tutarı bayram başına 3 bin lira olurken, bu tutarın önümüzdeki ay yapılacak ödeme öncesinde artırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA) YENİ EMEKLİYE DE VAR

Bayram ikramiyesinden 16.4 milyon emekli, dul ve yetimin yanı sıra bu yıl aylık bağlanacak kişiler de tarih kriterine göre yararlanacak. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor.