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Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli?

Milyonlarca emekli Mart’ta ilki verilecek ikramiyede artış olup olmayacağını merakla beklerken, bu ödemeden Şubat sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak. Bu kişiler bu yıl çift ikramiye alabilecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli?

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    Ocak zamlarının ardından yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin yeni gündemi promosyon ve ikramiye oldu. Bir yandan promosyonda güncelleme beklenirken, diğer yandan da ilki önümüzdeki ay ödenecek bayram ikramiyesinde bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Mevcut ikramiye tutarı bayram başına 3 bin lira olurken, bu tutarın önümüzdeki ay yapılacak ödeme öncesinde artırılması bekleniyor.

    Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)

    YENİ EMEKLİYE DE VAR
    Bayram ikramiyesinden 16.4 milyon emekli, dul ve yetimin yanı sıra bu yıl aylık bağlanacak kişiler de tarih kriterine göre yararlanacak. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor.

    Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)

    Buna göre Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar Mart itibariyle aylık bağlanacağı için bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Yani 28 Şubat tarihine kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. İkramiyenin ödeme takvimi de henüz belli değil ancak büyük bir ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Şubat sonuna kadar başvuranlar işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödeme yapılacak.

    Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)

    31 MAYIS DA ÖNEMLİ
    Bu yıl Kurban Bayramı da 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. 2-5 Haziran tarihleri arasında yatırılması beklenen bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna, yani 31 Mayıs'a kadar başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

    Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)

    ARTIŞ YASAYLA OLACAK
    Bayram ikramiyesinde artış yasayla yapılabilecek. Mart ayı içerisinde formüllere ilişkin çalışmanın hazırlanıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kararın verilmesinin ardından da hazırlanan teklif hızla Meclis'e sevk edilerek bayram öncesinde yasalaştırılacak. İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Dul ve yetimler hisseleri oranında bu ödemeden yararlanacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

    Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)

    ÖDEME TAKVİMİ
    Ramazan Bayramı:     30 Mart-1 Nisan
    Tahmini ödeme tarihi:     24-28 Mart
    Emeklilik başvurusu için son tarih: 28 Şubat
    Kurban Bayramı: 6-9 Haziran
    Tahmini ödeme tarihi: 2-5 Haziran
    Emeklilik başvurusu için son tarih: 31 Mayıs

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