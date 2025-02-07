Ocak zamlarının ardından yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin yeni gündemi promosyon ve ikramiye oldu. Bir yandan promosyonda güncelleme beklenirken, diğer yandan da ilki önümüzdeki ay ödenecek bayram ikramiyesinde bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Mevcut ikramiye tutarı bayram başına 3 bin lira olurken, bu tutarın önümüzdeki ay yapılacak ödeme öncesinde artırılması bekleniyor.
Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)
YENİ EMEKLİYE DE VAR
Bayram ikramiyesinden 16.4 milyon emekli, dul ve yetimin yanı sıra bu yıl aylık bağlanacak kişiler de tarih kriterine göre yararlanacak. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor.
Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli? (AA)
Buna göre Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar Mart itibariyle aylık bağlanacağı için bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Yani 28 Şubat tarihine kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. İkramiyenin ödeme takvimi de henüz belli değil ancak büyük bir ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Şubat sonuna kadar başvuranlar işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödeme yapılacak.