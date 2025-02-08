Bakan Uraloğlu duyurdu! İlk yerli ve milli metro üretimi başlıyor

Kocaeli'de Gebze-Darıca Metrosu tren entegrasyon test çalışmalarına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalar yaptı. Uraloğlu, "Gebze OSB Darıca Metro Hattımız inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eli ile her şeyi Türk teknik ve mühendisinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Yarın Sakarya'daki Türasaş tesislerimizde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setimizin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimini başlatmış olacağız" dedi.

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