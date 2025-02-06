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Emekliye 27 bin TL: Promosyon kampanyaları yenilendi! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonda yeni aylıklarla birlikte güncelleme beklenirken, Şubat kampanyaları hareketlendi. Kimi bankaların ödemelerini 27 bin liraya kadar çıkardığı görüldü.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Emekliye 27 bin TL: Promosyon kampanyaları yenilendi! Hangi banka ne kadar veriyor?

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    Emekliler yıla maaş zammıyla başlarken, artan maaşlar promosyonda da kendisini gösterdi. Yeni aylıklarıyla pek çok emekli daha yüksek promosyon alma imkanına kavuşurken, bankaların kampanyaları da hareketlendi. Şubat ayı kampanyalarıyla 27 bin liraya varan promosyon imkanı ortaya çıktı. Bir banka 21 bin liraya varan ödeme yaparken, üç bankada da tutar 20 bin lirayı buldu.

    Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    GÖZLER GÜNCELLEMEDE
    Ancak promosyonda önemli bir gelişme de gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla promosyon için yeni bir protokol imzalaması bekleniyor. Bu protokolle taban promosyon tutarları yükseltilecek. Maaşa göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira olan en düşük promosyon tutarları güncellenecek.

    Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    Ayrıca protokolle '10 bin liranın altı', '10 bin- 14 bin 999 lira arası', '15 bin- 19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklindeki maaş dilimlerinin de güncellenmesi bekleniyor. Bu durumda bankalar emeklilere, dul ve yetimlere maaş dilimlerine göre belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. İsteyen bankalar kampanyalarla bu tutarları da aşabilecek. Sonuç olarak emeklilere daha yüksek promosyon yolu açılacak.

    Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    HERKES YARARLANABİLECEK
    Promosyonların artmasıyla taahhütleri sürenler güncelleme yapabilecek. Kalan sürenin tutarı düşülerek ya da iade edilerek yeni promosyondan yararlanılabilecek. Güncelleme yaptıktan promosyon daha da yükselirse fırsat kaçmayacak. Çünkü güncelleme için sınırlama bulunmuyor.

    Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (Takvim Gazetesi)Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (Takvim Gazetesi)

    HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
    10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

    AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

    ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

    DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse 1.000- 4.000 lira.

    Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

    HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

    ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 (talimat başına 500 TL), Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500, 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira.

    İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

    ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

    QNB: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

    Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

    TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

    VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kartla alışverişe 10 ayda 15 bin TL'ye varan nakit ödeme.

    ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

    YAPI KREDİ: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.500, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

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