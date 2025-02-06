Emekliye 27 bin TL: Promosyon kampanyaları yenilendi! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

HERKES YARARLANABİLECEK

Promosyonların artmasıyla taahhütleri sürenler güncelleme yapabilecek. Kalan sürenin tutarı düşülerek ya da iade edilerek yeni promosyondan yararlanılabilecek. Güncelleme yaptıktan promosyon daha da yükselirse fırsat kaçmayacak. Çünkü güncelleme için sınırlama bulunmuyor.

Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (Takvim Gazetesi)

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle...



AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.



ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.



DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse 1.000- 4.000 lira.