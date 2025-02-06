Emekliye 27 bin TL: Promosyon kampanyaları yenilendi! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)
HERKES YARARLANABİLECEK
Promosyonların artmasıyla taahhütleri sürenler güncelleme yapabilecek. Kalan sürenin tutarı düşülerek ya da iade edilerek yeni promosyondan yararlanılabilecek. Güncelleme yaptıktan promosyon daha da yükselirse fırsat kaçmayacak. Çünkü güncelleme için sınırlama bulunmuyor.
Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (Takvim Gazetesi)
HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle...
AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.
ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.
DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse 1.000- 4.000 lira.
Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)
GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 (talimat başına 500 TL), Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500, 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira.
İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
QNB: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.
Emekliye 27 bin TL: Promosyon tutarları yükselecek! Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)
TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.
VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kartla alışverişe 10 ayda 15 bin TL'ye varan nakit ödeme.
ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
YAPI KREDİ: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.500, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.
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